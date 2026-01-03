Nuria Roca habla sobre las críticas a Juan del Val en una entrevista íntima

Nuria Roca está más que acostumbrada a conceder entrevistas sobre su vida, ya que su papel de presentadora la convirtió en personaje del corazón hace mucho tiempo. La colaboradora de El Hormiguero copresenta un programa en La Sexta con su marido, el escritor Juan del Val, a quien han criticado muchísimo porque consideran que no merece haber ganado el premio Planeta. Ahora, le han preguntado a ella qué opina sobre la ola de odio que ha recibido su marido. ¿Y qué ha dicho? Se ha mostrado sumamente sincera en una conversación con la revista Lecturas en la que ha soltado muchos más titulares.

Reconoce que se ha sentido «muy orgullosa y feliz» por él, un sentimiento con el que prefiere quedarse ante todo el ruido exterior: «En este país se critica todo, pero a mí ya me han dicho de todo y solo me detengo en las cosas realmente importantes… Todo lo demás es prescindible«. El matrimonio, juntos desde hace tres décadas, forma una familia numerosa con sus tres hijos. ¿Cómo han vivido ellos esta ola contra el padre? «Todo es una minucia, las cosas positivas y las negativas. Ellos lo saben, están bien educados y no nos tenemos que preocupar por eso en absoluto«.

¿Cómo es la relación de Nuria Roca y Juan del Val? | Europa Press

Teniendo en cuenta que ambos trabajan los fines de semana, conciliar no les es demasiado fácil. Ahora bien, todos tuvieron que acostumbrarse a los horarios extraños desde hace tiempo: «Ya estamos acostumbrados a los horarios extremos. Cuando mis hijos eran pequeños, Juan y yo hacíamos las mañanas de Melodía FM y teníamos que salir de casa a las cuatro y media de la madrugada. Ellos no tenían padres por la mañana y, ahora, no los tienen durante el fin de semana«.

Ahora que son grandes, claro, todo se gestiona muchísimo mejor. Sí que es cierto, sin embargo, que reconoce que echan de menos un domingo de paella o comer todos juntos. Tienen otras ventajas, dice, como que tienen todas las vacaciones de Navidad y también de Semana Santa. ¿Qué harán estas fiestas? Pues aprovechar que tienen fiesta: «Pasaremos la noche de Navidad y el día 25 en Valencia con la familia. Después, haremos un viaje por la provincia de Ávila porque los años anteriores hemos viajado a Egipto, Italia, Túnez y Turquía y ahora tenemos ganas de recorrer España».

Nuria Roca habla de la competencia de El Hormiguero y La Revuelta

Han pasado unos cuantos años desde que Pablo Motos la fichó para la tertulia del programa de las hormigas. El año pasado fue especialmente complicado porque el estreno de La Revuelta de David Broncano les hizo daño porque les arrebató buena parte de la audiencia. ¿Qué opina ella sobre esta competencia? «Siempre intentas hacerlo lo mejor posible, sobre todo cuando tienes competencia. Creo que es bueno tenerla. También es cierto que la novedad siempre gusta y, después, el tiempo pone las cosas en su lugar«, ha dicho en una sonora bofetada por la caída que ha sufrido el programa de TVE.

Nuria Roca, que también ha hecho de actriz, asegura que lo disfrutó mucho. Ahora bien, no tiene tiempo para hacerlo y no se plantea siquiera intentarlo. ¿Qué sigue haciendo? Promocionar diversas marcas de ropa a través de su perfil de Instagram. Reconoce que siente «un poco de presión» porque, en un principio, solo «jugaba» a mostrar qué looks llevaba y ahora se obliga a repetir poco porque la gente se inspira en su manera de vestir.