Nuria Roca y Juan del Val se han convertido en los protagonistas de una polémica que incluye nombres del periodismo y la televisión española. Unas declaraciones de Jordi Évole durante una entrevista radiofónica con Julia Otero durante la promoción de la nueva temporada de Lo de Évole han levantado polvo después de dejar entrever que algunos programas de la misma casa no lo habrían citado para promocionarlo, apuntando directamente hacia el matrimonio que forma parte de espacios como El Hormiguero o La Roca. Ante esta reacción mediática que ha puesto a la pareja en una nueva polémica, Nuria Roca se ha pronunciado al respecto con un comunicado muy contundente.

¿Qué hay de verdad sobre el veto a Jordi Évole?

Pero vamos por partes. ¿Cuál es el origen de la polémica y por qué Nuria Roca ha salido a desmentir este veto a capa y espada? Todo comienza a raíz de unas declaraciones de Jordi Évole en el programa que presenta Julia Otero en Onda Cero. Preguntado sobre por qué no había sido invitado para promocionar en La Roca la nueva temporada de su programa que comenzó el pasado domingo 18 de enero con Manuel Carrasco, el periodista catalán dejó flotar la idea de que podría tener que ver con «el cabreo que pueda tener Juan del Val» con él. Estas supuestas desavenencias se trasladan a hace tiempo, con un intercambio de opiniones cruzadas cuando el escritor ganó el Premio Planeta 2025. En una columna de opinión, Évole criticó la victoria de Juan del Val y la respuesta del marido de Nuria Roca no fue muy amable, hablando de «presentadores con un chándal impostado con ‘Lo de…’ ser de Barrio, pero solo son personas que buscan ventaja en la búsqueda del aplauso fácil», escribió en una publicación en las redes sociales.

«Me extraña que después de todos estos años yendo a La Roca justo este año cuando Juan del Val se ha enfadado conmigo no vaya al programa», mencionó Évole en Onda Cero. En esta conversación ambos periodistas también hablaron de los años que llevaban sin pasar por el programa de Pablo Motos. «Hace tres años que no voy a El Hormiguero y también lo entiendo», explicó Évole. «¿Tres años? Yo te gano, yo llevo cuatro. No voy desde principios de 2022 que hice la entrevista después de salir del cáncer», confesó Otero. Parece que meses después de este mensaje, entre ellos la hostilidad perdura y las palabras de Jordi Évole con Otero han hecho reaccionar a la presentadora de La Roca tras los artículos que se han escrito al respecto.

Jordi Évole y Julia Otero se pronuncian sobre por qué no van a ‘El Hormiguero’ | Europa Press

La respuesta de Nuria Roca, muy crítica con las palabras del periodista

La mención de su programa en esta entrevista con Julia Otero ha llevado a Nuria Roca a recoger los titulares que han ido saliendo a la luz y a pronunciarse públicamente con un comunicado contundente y muy crítico contra su compañero de cadena. «En La Roca no se veta a nadie», se puede leer en esta primera frase de una publicación que ha compartido la periodista hace unas horas.

«Después de ver todos estos titulares en los que me veo implicada y comprobar que ningún medio es capaz de indagar porque no les interesa o porque da igual si se estropea el titular, publico este fragmento de La Roca del pasado sábado», explica. Buena parte del texto es muy crítico hacia las acusaciones de veto, apuntando que «vetar» es algo «muy serio» y «señalar prácticas oscuras de alguien es gravísimo e intolerable». La justificación de Nuria Roca recae en el hecho de que cada persona es libre de invitar a las personas que considere «interesantes y oportunas». «Yo no he ido al programa de Julia ni al de Évole y nunca se me ocurriría criticar esta decisión y mucho menos decir que estoy vetada», ha criticado.

Nuria Roca se pronuncia sobre la polémica entre Jordi Évole y Juan del Val | Instagram

Además, ha salido a defender públicamente a su marido, diciendo que él tampoco ha sido entrevistado «en ninguno de estos espacios» y «nunca lo ha criticado ni mucho menos exigido», a pesar de que todos trabajen dentro del mismo grupo de comunicación. Tras esta reflexión entre pacífica y crítica, Nuria Roca ha intentado ofrecer una pequeña pipa de la paz. «Ojalá Jordi Évole venga este sábado a La Roca y lo hablemos todo», finaliza el texto. Si Évole acepta esta propuesta, habrá que esperar para saberlo, pero la respuesta de Nuria Roca ha servido para ver la escalada de la polémica y su posición en todo esto.