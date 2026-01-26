Alba Flores prácticamente nunca había hablado en televisión, pero la promoción del documental que ha hecho sobre su padre le ha dado alas para terminar abriéndose. Jordi Évole la ha hecho protagonista de una entrevista en su programa de La Sexta, donde ha lamentado que mucha gente piensa que vive «de las rentas» solo por el hecho de pertenecer a una familia de artistas: «Trabajamos como cabrones todas y lo seguimos haciendo». Quien se hizo de oro gracias al papel de Nairobi en La casa de papel, ahora está centrada en una producción muy personal donde se sincera sobre la muerte de su padre.

Dice que ha llegado a «abrirse en canal» y que su expareja la ayudó mucho en el proceso del montaje: «Grabé una especie de diario donde compartía todo lo que me estaba pasando. Hay momentos en que se me escucha decir cosas superfuertes, hasta el punto que no pude usar una escena porque parecía porno emocional donde yo lloraba y reconocía que la muerte de mi padre había sido muy repentina».

Los titulares más impactantes de la conversación de Alba Flores con Jordi Évole | La Sexta

Nunca ha revelado la identidad de su pareja, con quien salió durante siete años. Le ha agradecido haberla ayudado mucho en un discurso que Jordi Évole ha aprovechado para preguntarle directamente sobre su bisexualidad: «Yo salí del armario con 13 años, cuando me di cuenta de que era bisexual. Más adelante, pasé a sentirme más pansexual«. Su familia nunca ha entendido esta orientación sexual, por lo que dice, en la que te enamoras de la persona sin importar si es un hombre o una mujer: «En mi familia, a veces, esto les rompe la cabeza. Siempre me han respetado, pero he tenido que explicarme y he sentido su curiosidad. Les cuesta entender, sobre todo, que tenga amigas trans, amigas o amigos no binarios».

Alba Flores reconoce que ha probado las drogas en la entrevista con Jordi Évole

En esta intervención en televisión, Alba Flores ha reconocido que ha probado las drogas. Esto ha sorprendido, teniendo en cuenta que su padre murió precisamente por culpa de una sobredosis. Su adicción tuvo a toda la familia preocupada, pero eso no ha impedido que ella quisiera probarlas: «He probado drogas como método, pero la heroína no… Yo, de hecho, antes que heroína escuché yonqui como un insulto hacia mi padre. Me quedé en shock».

Alba Flores ha dado detalles en la entrevista de Jordi Évole | La Sexta

Alba Flores ha invitado al periodista de Cornellà a su piso, lo que ha permitido que los televidentes vean cómo es el ático de Madrid que ha comprado. Este inmueble mantiene la estética industrial que tenía el barrio hace unos años, lo que se demuestra en los tonos caldera y la viga de madera del espacio. La decoración está cargada de personalidad, con un montón de colores y espacios diferenciados. Ella nunca pensó que llegaría a hacerse famosa como actriz, por lo que dice, una aspiración que llegó un poco de casualidad y sin que lo esperara.