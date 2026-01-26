Alba Flores no havia parlat pràcticament mai a televisió, però la promoció del documental que ha fet sobre el seu pare li ha donat ales per acabar obrint-se. Jordi Évole l’ha fet protagonista d’una entrevista en el seu programa de La Sexta, on ha lamentat que molta gent pensi que viu “de les rendes” només pel fet de pertànyer a una família d’artistes: “Treballem com a cabrones totes i ho seguim fent”. Qui es fes d’or gràcies al paper de Nairobi a La casa de papel, ara està centrada en una producció molt personal on se sincera sobre la mort del seu pare.
Diu que ha arribat a “obrir-se en canal” i que la seva exparella va ajudar-la molt en el procés del muntatge: “Vaig gravar una mena de diari on jo compartia tot el que m’estava passant. Hi ha moments en què se’m sent dir coses superfortes, fins al punt que no vaig poder fer servir una escena perquè semblava porno emocional on jo plorava i reconeixia que la mort del meu pare havia estat molt sobtada”.
Mai no ha revelat la identitat de la seva parella, amb qui va sortir durant set anys. L’ha agraït haver-la ajudat molt en un discurs que Jordi Évole ha aprofitat per preguntar-li directament sobre la seva bisexualitat: “Jo vaig sortir de l’armari amb 13 anys, quan vaig adonar-me que era bisexual. Més endavant, vaig passar a sentir-me més pansexual“. La seva família no ha entès mai aquesta orientació sexual, pel que diu, en la que t’enamores de la persona sense tenir en compte si és un home o una dona: “A la meva família, a vegades, això els trenca el cap. Sempre m’han respectat, però he hagut d’explicar-me i he sentit la seva curiositat. Els costa d’entendre, sobretot, que tingui amigues trans, amigues o amics no binaris”.
Alba Flores reconeix que ha provat les drogues en l’entrevista amb Jordi Évole
En aquesta intervenció a televisió, l’Alba Flores ha reconegut que ha provat les drogues. Això ha sobtat, tenint en compte que el seu pare va morir precisament per culpa d’una sobredosi. La seva addicció va tenir tota la família preocupada, però això no ha impedit que la noia les volgués tastar: “He provat drogues com a mètode, però l’heroïna no… Jo, de fet, abans que heroïna vaig sentir yonqui com un insult cap al meu pare. Em vaig quedar en xoc”.
Alba Flores ha convidat el periodista de Cornellà al seu pis, cosa que ha permès que els teleespectadors vegin com és l’àtic de Madrid que s’ha comprat. Aquest immoble manté l’estètica industrial que tenia el barri fa uns anys, el que es demostra en els tons caldera i la biga de fusta de l’espai. La decoració està carregada de personalitat, amb un munt de colors i espais diferenciats. Ella mai no va pensar que arribaria a fer-se famosa com a actriu, pel que diu, una aspiració que va arribar una mica de casualitat i sense que s’ho esperés.