Nuria Roca i Juan del Val s’han convertit en els protagonistes d’una polèmica que inclou noms del periodisme i la televisió espanyola. Unes declaracions de Jordi Évole durant una entrevista radiofònica amb Julia Otero durant la promoció de la nova temporada de Lo de Évole ha aixecat polseguera després de deixar entreveure que alguns programes de la mateixa casa no l’haurien citat per promocionar-lo, apuntant directament cap al matrimoni que forma part d’espais com El Hormiguero o La Roca. Davant aquesta reacció mediàtica que ha posat la parella dins una nova polèmica, Nuria Roca s’ha pronunciat al respecte amb un comunicat molt contundent.
Què hi ha de veritat sobre el veto a Jordi Évole?
Però anem per pams. Quin és l’origen de la polèmica i perquè Nuria Roca ha sortit a desmentir aquest veto a capa i espasa? Tot comença arran d’unes declaracions de Jordi Évole en el programa que presenta Julia Otero a Onda Cero. Preguntat sobre per què no havia estat convidat per promocionar a La Roca la nova temporada del seu programa que va iniciar el passat diumenge dia 18 de gener amb Manuel Carrasco, el periodista català va deixar flotar la idea que podria tenir a veure amb “el cabreo que pugui tenir Juan del Val” amb ell. Aquestes suposades desavinences es traslladen a fa temps, amb un intercanvi d’opinions creuades quan l’escriptor va guanyar el Premi Planeta 2025. En una columna d’opinió, Évole va criticar la victòria de Juan del Val i la resposta del marit de Nuria Roca no va ser gaire amable, parlant de “presentadors amb un xandall impostat amb ‘Lo de…’ ser de Barrio, però només són persones que busquen avantatge a la recerca de l’aplaudiment fàcil”, va escriure en una publicació a les xarxes socials.
“M’estranya que després de tots aquests anys anant a La Roca just enguany quan Juan del Val s’ha enfadat amb mi no vaig al programa“, va mencionar Évole a Onda Cero. En aquesta conversa ambdós periodistes també van parlar dels anys que feia que no passaven pel programa de Pablo Motos. “Fa tres anys que no vaig a El Hormiguero i també ho entenc”, va explicar Évole. “Tres anys? Jo et guanyo, jo en fa quatre. No vaig des de principis de 2022 que vaig fer l’entrevista després de sortir del càncer”, va confessar Otero. Sembla que mesos després d’aquest missatge, entre ells l’hostilitat perdura i les paraules de Jordi Évole amb Otero han fet reaccionar a la presentadora de La Roca després dels articles que s’han escrit al respecte.
La resposta de Nuria Roca, molt crítica amb les paraules del periodista
La menció del seu programa en aquesta entrevista amb Julia Otero ha portat Nuria Roca a recollir els titulars que han anat sortint a la llum i pronunciar-se públicament amb un comunicat contundent i molt crítica contra el seu company de cadena. “A La Roca no es veta ningú”, es pot llegir en aquesta primera frase d’una publicació que ha compartit la periodista fa unes hores.
“Després de veure tots aquests titulars en els quals em veig implicada i comprovar que cap mitjà és capaç d’indagar perquè no els interessa o perquè és igual si s’espatlla el titular, publico aquest fragment de La Roca del passat dissabte”, explica. Bona part del text és molt crític cap a les acusacions de veto, apuntant que “vetar” és una cosa “molt seriosa” i “assenyalar practiques obscures d’algú és gravíssim i intolerable”. La justificació de Nuria Roca recau en el fet que cada persona és lliure de convidar les persones que consideri “interessants i oportunes”. “Jo no he anat al programa de Julia ni el d’Évole i mai se m’acudiria criticat aquesta decisió i molt menys dir que estic vetada”, ha criticat.
A més a més, ha sortit a defensar públicament el seu marit, dient que ell tampoc ha estat entrevistat “en cap d’aquests espais” i “mai ho ha criticat ni molt menys exigit”, malgrat que tots treballin dins el mateix grup de comunicació. Després d’aquesta reflexió entre pacífica i crítica, Nuria Roca ha intentat oferir una petita pipa de la pau. “Tant de bo Jordi Évole vingui aquest dissabte a La Roca i ho parlem tot”, finalitza el text. Si Évole accepta aquesta proposta, caldrà esperar per saber-ho, però la resposta de Nuria Roca ha servit per veure l’escalada de la polèmica i la seva posició en tot plegat.