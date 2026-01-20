Jordi Évole ha estrenat una nova temporada del seu programa de La Sexta, la setena entrega d’un format que agrada i que aconsegueix una audiència mitjana molt bona amb més d’un milió de teleespectadors. El cantant Manuel Carrasco va ser el primer convidat, però de la llista de famosos que passaran per allà destaca un altre nom propi: el d’Iñaki Urdangarin. L’exmarit de Cristina de Borbó no havia concedit cap entrevista a televisió abans, però sembla que li ha agradat això de sortir a La 2 Cat amb Jordi Basté i també parlarà amb el periodista de Cornellà.
En una entrevista promocional que ha publicat Bluper, Jordi Évole ha reconegut que encara no ha gravat l’entrevista però que està confirmada i s’emetrà abans que acabi aquesta temporada. Per tal d’anar amb els ànims calmats, ha optat per defensar-lo públicament que deu pensar que sempre va bé arribar de bones a la conversa. Com justifica l’entrevista a l’exduc de Palma? “Poca gent pot explicar el que ha viscut ell i m’agradaria que l’entrevista se centrés en la dimensió humana d’una trajectòria única. M’interessa el relat humà d’algú que ho ha perdut tot i que ha hagut de reconstruir-se”.
Jordi Évole descriu Iñaki Urdangarin com un “cap de turc”
“En el seu moment, Iñaki va ser el cap de turc d’una situació molt més complexa de la Casa Reial i que, a més a més, va demostrar-se que després va quedar-se gairebé en anècdota”, deixa anar Jordi Évole en una descripció bastant amable del que va passar. La seva història de vida és “molt potent”, troba, ja que va passar de ser un esportista d’elit al gendre perfecte i, després, a convertir-se en algú “menyspreat i vilipendiat”: “Que ara hagi tornat a aixecar-se i avui tingui ganes de fer coses noves em sembla molt interessant“, assegura.
El presentador diu que li ha estat “fàcil” convèncer-lo per a aquesta entrevista perquè es coneixen “des de fa anys”: “Ja ho teníem parlat i la coincidència que aparegui el seu llibre ha estat fonamental perquè l’entrevista pugui fer-se”.
No hi ha data d’emissió, encara, però de ben segur que serà una de les emissions d’aquesta temporada que generaran més interès en l’audiència, tal com va passar en l’entrevista amb el Jordi Basté. Se suposa que no és tan amic del Jordi Évole com ho és del locutor de RAC1, així que podria haver-hi alguna pregunta una mica més compromesa… que caldrà veure si, finalment, és així tenint en compte que aquestes últimes declaracions fan pensar que podria blanquejar-lo.