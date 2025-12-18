“Tinc VIH”. Així comença la publicació que ha fet l’actor i director Eduardo Casanova aquest dijous 18 de desembre. Un post en el seu perfil d’Instagram en què revela que té el Virus d’Immunodeficiència Humana a través del tràiler del seu pròxim documental produït per Jordi Évole. En una roda de premsa, el periodista català va oferir-se a fer un amb ell un documental sobre la seva vida i aquesta proposta ara es farà realitat i arribarà als cinemes el pròxim 2026.
Eduardo Casanova ha decidit trencar el seu silenci i anunciar públicament que té VIH, tot just quan fa unes setmanes estrenava la seva minisèrie Silencio en què posa damunt la taula l’estigmatització de les persones amb sida a través d’una metàfora molt curiosa amb vampires. Després de moltíssims anys de guardar aquesta informació tan personal, Casanova s’obre en canal a través d’aquesta pel·lícula documental per explicar “amb dignitat” una realitat que afecta milers de persones arreu del món.
Un documental sobre la seva vida produït per Jordi Évole
Jordi Évole i Atresmedia s’uneixen en la creació d’aquesta pel·lícula documental dirigida per Màrius Sànchez i Lluís Galter i que veurà la llum el pròxim 2026. L’estigma social que envolta associat al virus del VIH encara forma part de la realitat de les persones que el pateixen i després de molts anys de silenci, Eduardo Casanova alça la veu per explicar-ho públicament. Es tracta d’una de les revelacions personals més íntimes de l’actor i director que, a través d’aquest projecte, parla amb les persones que l’han acompanyat tots aquests anys abans de fer el gran pas d’explicar-ho al món. Doctors, infermeres, col·laboradors i amics de Casanova surten en aquest documental que arribarà molt aviat a les sales de cinema.
La notícia ha estat una sorpresa per a tothom i el mateix Eduardo ha decidit compartir unes paraules amb els seus seguidors per anunciar la notícia. “Avui trenco aquest silenci tan desagradable i dolorós després de moltíssims anys. Un silenci que guardem i patim moltíssimes de les persones amb VIH. Ho faig quan jo vull. Quan jo puc. Ho faig per mi, però desitjo que això pugui ajudar a més gent”, expressa en aquest post a Instagram.
Com serà el documental?
L’actor ha decidit fer-ho a la seva manera, a través del cinema, un lloc on pot expressar-se de manera oberta i tal com ell necessita explicar-ho. “Però sobretot ho faig amb dignitat. La dignitat hauria de ser la forma en la qual totes les persones amb VIH poguessin sortir de l’armari. (Prop del 80% de les persones amb VIH no ha compartit amb gairebé ningú que tenen la infecció, per un estigma que ens condemna al rebuig sistemàtic i més injust del món).”, expressa l’actor.
En tot cas, remarcar que es tracta d’una pel·lícula documental i nega que sigui un programa de televisió, per tant, es podrà veure als cinemes aviat, és a dir, més concretament l’any vinent. “Ja hi haurà temps per a explicar més coses. Tot i la por i la incertesa, avui em sento profundament feliç”, finalitza el text. Una notícia que ha estat tota una sorpresa, però que promet mostrar la realitat d’un actor que ensenyarà la lluita personal que ha guardat tots aquests anys en un relat íntim i curiós.