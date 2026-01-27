El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Eduardo Casanova i un pastís de marihuana: “Els números no feien més que pujar”
Jennifer Navarro
27/01/2026 12:09

La Revuelta ha viscut una autèntica revolució al seu plató durant l’entrevista principal de l’emissió d’aquest dilluns, quan han convidat tots els actors de la pel·lícula d’Aída. 21 anys després de l’estrena, els personatges de la sèrie arribaran a la gran pantalla amb un film basat en aquesta llarga i exitosa sitcom espanyola.

Paco León, Carmen Machi, Melani Olivares, Miren Ibarguren, Eduardo Casanova… les cares més reconeixibles s’hi han donat cita per promocionar un retrobament “arriscat i difícil” que farà que els fans “riguin, pensin i s’emocionin”. En aquesta ocasió, imaginar com haguessin continuat la sèrie si haguessin gravat un últim capítol que mai no va existir.

Quines anècdotes vergonyoses han explicat els actors d’Aída?

David Broncano i el seu equip els ha demanat que se sotmetessin a una mena de joc de la ruleta i, aquell actor que seleccionés l’atzar, hauria de respondre una pregunta compromesa. Enmig d’aquest joc, l’Eduardo Casanova ha tret a la llum una anècdota que ha fet molta gràcia. I és que, fa uns anys, van donar-li a tastar un pastís de marihuana sense dir-li quin era l’ingredient especial… i la cosa no va acabar gaire bé: “La teva germana va haver d’acompanyar-me a casa perquè, en una festa d’aniversari de Paco León, una persona aliena a qui ara no podem culpar va aparèixer un pastís fet amb gespa i ningú no va dir res“.

Els actors d’Aída comparteixen anècdotes boges a La Revuelta | TVE

“El pastís estava molt bo i jo no sabia res, de tot allò… Vaig marxar perquè hi havia gent que s’estava trobant malament i vaig deixar un amic al taxi. Allà vaig assabentar-me que el patís estava fet amb molt d’amor i, quan vaig entrar a l’ascensor, vaig veure que els números no feien més que pujar i això que només hi havia cinc pisos“, recorda.

Un cop al pis, una altra vegada, va notar que s’accentuaven els efectes de la droga: “Marisol Ayuso em feia por i van haver d’acompanyar-me a casa perquè volia marxar d’allà ràpidament. Només us diré que Paco va espantar-se en veure’m“, deia entre riures. Quan va arribar a casa, va haver d’inventar-se una mentida per justificar el seu aspecte davant la mare: “Vaig dir-li que m’havia pres una cervesa i que havia barrejat amb un ibuprofèn“.

L’entrevista ha estat hilarant i el públic ha rigut de valent | TVE
Què han explicat els actors d’Aída en aquesta entrevista? | TVE

Carmen Machi, per la seva banda, ha reconegut que la maionesa és el seu ingredient preferit i que li posa “a pràcticament tot”. I una altra confessió escatològica? Quan el Paco León ha dit que, moltes vegades, fa servir la mà per netejar-se els mocs quan no té mocadors a mà: “Faig aquest gest per dissimular mentre em trec els mocs amb la mà“, ha acabat dient. Una entrevista hilarant que deixa amb ganes de veure el retrobament que han preparat després de tants anys.

