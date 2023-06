Melani Olivares parla dels fills i els avortaments que ha tingut

Melani Olivares s’ha sincerat sobre la seva vida privada en una entrevista a La Sexta. L’actriu de Badalona, coneguda pel seu paper a Aída i Benvinguts a la família és mare de tres fills i presumeix d’ells sempre que pot. El que no se sabia fins ara és que va avortar quan era jove, només un mes abans de l’arribada a la família de la seva filla adoptada. Així ho ha explicat a La Sexta, un plató en el qual ha reconegut que va quedar-se embarassada sense voler i que va prendre aquella decisió fa 17 anys, just abans del viatge a Etiòpia.

Ha explicat que va quedar-se embarassada i no sabia qui era el pare, així que va decidir avortar: “Em vaig quedar embarassada d’algú que no sabia qui era. La decisió la vaig prendre a partir d’això i és quelcom amb el que es pot obrir debat, sí, però en aquell moment ho vaig viure així. Dimarts següent viatjava a Etiòpia a buscar la meva filla i no sabia què faria amb aquell bebè. El que tenia a dins era el meu bebè? No, la meva bebè era aquella que m’esperava a Àfrica. Era allà on volia anar perquè era ella la meva filla”, ha reconegut en una explicació que ha acabat visiblement emocionada.

Melani Olivares parla dels fills a La Sexta

Melani Olivares no es penedeix d’haver avortat en aquella ocasió

Sap que en aquesta vida no tot és blanc o negre i que les decisions no sempre són bones o dolentes: “Decantar-te per una cosa o per una altra fa que creixis cap a una banda o cap a una altra, són la base que farà que et creïs a tu mateixa i que consolidis què ets”.

En una altra entrevista, Melani Olivares també va explicar que va patir un avortament recentment quan estava embarassada de set mesos. “Tinc 50 anys i ara tinc tres fills, així que potser no era el moment”, va deixar anar. Els seus fans sempre aplaudeixen la seva sinceritat pel que fa a la vida íntima, una actriu sense pèls a la llengua i tampoc res a amagar.