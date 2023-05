El primer petó i la primera cita d’Ana Obregón, amb un cantant molt famós

Ana Obregón ha reaparegut a la televisió espanyola gràcies a Mask Singer, el concurs de les màscares d’Antena 3. Dimecres emetien el segon programa, en el qual l’actriu ha volgut interrompre el desenvolupament de la gala per deixar anar una confessió personal. No té res a veure amb la gestació subrogada que ha encarregat per poder ser àvia, ja que aquest programa va gravar-se abans que tingués lloc l’embaràs. I què ha dit? La intèrpret s’ha referit a la seva joventut, moment en què s’hauria fet el seu primer petó amb llengua amb un cantant molt famós avui en dia.

El currículum amorós d’Ana Obregón no ha estat molt extens, que se sàpiga, així que sempre sorprèn que se sinceri sobre aquest tema. A finals dels anys 70, va tenir una relació sentimental amb Miguel Bosé, una parella estranya però que va mantenir-se durant dos anys. Doncs bé, la sorpresa ha estat que ella assegura que no s’havia fet cap petó amb ningú fins que va començar a sortir amb l’estrella musical.

Ana Obregon sorprèn a Mask Singer amb una confessió picant sobre la seva vida privada

“La meva primera cita va ser amb Miguel Bosé, quan jo era molt jove. Tindria 16 o 17 anys i em van convidar a una festa tipus guateque. De lluny vaig veure a Miguel i vaig adonar-me que me’l volia lligar. És cert que anava espectacular, amb una cueta, texans i botes camperes. El meu primer petó amb llengua li vaig donar a ell“, ha explicat.

Ana Obregón es confessa a Mask Singer | Antena 3

Els seus companys de la taula dels investigadors, els Javis, s’han quedat amb la boca oberta davant d’aquesta anècdota. Havien estat ells els qui li havien preguntat amb qui havia tingut la seva primera cita, però no s’imaginaven que fos amb algú famós i que donés tants detalls. Ara els teleespectadors més tafaners confien que aquesta sigui només la primera de moltes més confessions personals d’Ana Obregón, que s’està mostrant encantada durant aquesta experiència professional a Atresmedia.