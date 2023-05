Clatellada d’Alessandro Lequio a Ana Obregón pel naixement de la neta

Ana Obregón ha fet parlar moltíssim amb el naixement de la seva neta. L’actriu volia complir l’últim desig d’Álex Lequio i va contractar una gestació subrogada, una decisió que ha aixecat polseguera també per la seva edat. En tota aquesta història hi ha un tercer personatge involucrat, Alessandro Lequio. El pare del seu fill mort no hauria estat massa d’acord amb què Ana fes el pas de tenir una neta amb l’ADN de l’Álex i això els hauria separat, encara que ella ho negui. De fet, fonts properes asseguren que el tertulià italià no vol ni conèixer la petita.

En l’emissió d’El programa de Ana Rosa d’aquest dimecres, Alessandro Lequio ha deixat anar un dard enverinat cap a la seva ex. No estaven parlant d’ella en aquell moment, però s’ha entès perfectament que en realitat estava fent referència a la seva situació. Això per què ho diem? Els col·laboradors estaven comentant la paternitat de Robert de Niro als 79 anys, un actor que ha estat pare a una edat encara més avançada que Ana Obregón.

Davant d’aquesta notícia, Alessandro Lequio esclatava que no li semblava bé i ho feia amb molta contundència: “A partir de determinades edats, s’ha de pensar una mica en el futur d’aquests fills. No sé què és pitjor, si criar un orfe o criar un dependent de malalts. No ho sé… Em sembla una bogeria“. Si no li sembla bé que l’actor sigui pare a aquesta edat, sembla clar que tampoc no estarà content de la decisió de la seva ex: “Llegeixin vostès entre línies”, ha deixat anar el seu company Joaquín Prat quan ha sentit que Lequio pronunciava aquest discurs amb doble intenció.

Ana Obregón, amenaçada després del naixement de la neta | Telecinco

Ana Obregón, farta de les crítiques que ha generat el naixement de la seva neta

Torna a demostrar-se, així, el mal rotllo existent entre ells. Ana Obregón comença a estar farta del debat que ha generat el naixement de la petita i l’ha fet enfadar molt que la gent no critiqui la paternitat de Robert de Niro, però sí la seva maternitat. Considera que aquesta és una prova més del masclisme existent en la nostra societat: “És que, desgraciadament, el masclisme existeix“, deia tot compartint una publicació en què una dona la defensava.

Ana Obregón, enfadada amb el masclisme en la maternitat | Instagram

Aquest dimecres hem tornat a veure l’actriu a televisió com a membre del jurat de Mask Singer, el programa de les màscares d’Antena 3. Es tracta d’una emissió gravada fa mesos, així que no ha fet referència a la petita perquè encara no havia nascut. En un moment donat, però, sí que va referir-se al seu ex quan va dir que la veu d’una de les màscares li recordava a la seva. Bona relació o dolenta, el que queda clar és que la neta no els unirà gaire.