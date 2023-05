Zasca de Alessandro Lequio a Ana Obregón por el nacimiento de la nieta

Ana Obregón ha hecho hablar muchísimo con el nacimiento de su nieta. La actriz quería cumplir el último deseo de Álex Lequio y contrató una gestación subrogada, una decisión que ha hecho hablar mucho también por su edad. En toda esta historia hay un tercer personaje involucrado, Alessandro Lequio. El padre de su hijo muerto no habría estado muy de acuerdo con qué Ana diera el paso de tener una nieta con el ADN de Álex y esto los habría separado, aunque ella lo niegue. De hecho, fuentes próximas aseguran que el tertuliano italiano no quiere ni conocer la pequeña.

En la emisión de El programa de Ana Rosa de este miércoles, Alessandro Lequio ha soltado un dardo envenenado hacia su ex. No estaban hablando de ella en aquel momento, pero se ha entendido perfectamente que en realidad estaba haciendo referencia a su situación. ¿Esto por qué lo decimos? Los colaboradores estaban comentando la paternidad de Robert de Niro a los 79 años, un actor que ha sido padre en una edad todavía más avanzada que Ana Obregón.

Ante esta noticia, Alessandro Lequio estallaba que no le parecía bien y lo hacía con mucha contundencia: «A partir de determinadas edades, se tiene que pensar un poco en el futuro de estos hijos. No sé qué es peor, si criar a un huérfano o criar a un dependiente de enfermos. No lo sé… Me parece una locura«. Si no le parece bien que el actor sea padre a esta edad, parece claro que tampoco estará contento de la decisión de su ex: «Lean ustedes entre líneas», ha soltado su compañero Joaquín Prat cuando ha sentido que Lequio pronunciaba este discurso con doble intención.

Ana Obregón, amenazada después del nacimiento de la nieta | Telecinco

Ana Obregón, harta de las críticas que ha generado el nacimiento de su nieta

Vuelve a demostrarse, así, el mal rollo existente entre ellos. Ana Obregón empieza a estar harta del debate que ha generado el nacimiento de la pequeña y lo ha hecho enfadar mucho que la gente no critique la paternidad de Robert de Niro, pero sí su maternidad. Considera que esta es una prueba más del machismo existente en nuestra sociedad: «Es que, desgraciadamente, el machismo existe«, decía compartiendo una publicación en que una mujer la defendía.

Ana Obregón, enfadada con el machismo en la maternidad | Instagram