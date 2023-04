Alessandro Lequio no quiere conocer a su nieta, mal rollo familiar

Alessandro Lequio intenta dejar bien a Ana Obregón y su relación cuando le preguntan sobre el tema en El programa de Ana Rosa . Ahora bien, esto no ha impedido que suelte algunas perlas sobre la gestación subrogada que ha organizado con el ADN del hijo que tenían en común. Ha confirmado que Álex les pidió, poco antes de morir, que hicieran posible que tuviera un hijo después de muerto. Ahora bien, ha contradicho a su ex en algunos aspectos sobre el testamento y parece que no está muy contento.

Ahora la revista Lecturas va más allá y publica una información que podría suponer un gran problema entre Alessandro y Ana. Ella ha asegurado por activa y por pasiva que tienen una relación buenísima y que no ve la hora que acuda a su casa para poder conocer la que también es su nieta. Pues bien, este encuentro podría no llegar a producirse porque él no tiene ningún interés al verla: «Alessandro mantiene una postura ante las cámaras y otra muy diferente fuera del foco. De momento no tiene ninguna intención de conocer a su nieta«.

Alessandro Lequio no quiere conocer a su nieta, hija biológica de su hijo

«Hace 25 años que estoy casado con otra mujer y tengo otra familia, mi vida es otra. No tengo por qué enterarme de la vida de otra gente. Este es un pasado remoto», decía él mismo hace unos días refiriéndose a la familia que creó con Ana y su hijo Álex.

Primeras palabras de Alessandro Lequio sobre la gestación subrogada de Ana Obregón | Telecinco

«Alessandro calla y prefiere no enfrentarse a ella por miedo al escándalo, ya que tiene mucho a proteger. No habla por respecto a la memoria de su hijo, un joven que fue muy discreto», añaden. La situación podría acabar de estallar pronto, ya que podría empeorar y uno de los dos podría estallar públicamente sobre una relación que estaría mucho más rota de lo que han comentado.