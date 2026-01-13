Alessandro Lequio fue despedido de Telecinco de manera fulminante el pasado mes de noviembre después de 18 años trabajando como colaborador para la cadena. Este movimiento respondía a la entrevista que había concedido su ex, Antonia Dell’Atte, en la que lo acusaba abiertamente de haberla maltratado físicamente en unas declaraciones muy impactantes. Él mantenía que nunca ha sido juzgado ni condenado por estos hechos, pero la crítica social era muy clara y lo despidieron para evitar las críticas.

Como era evidente, la decisión no hizo ninguna gracia al tertuliano que habría amenazado a la dirección con llevarlos a juicio por despido improcedente. Dos meses después, ha salido a la luz cuánto dinero le habrían pagado de indemnización para evitar pelearse en los tribunales. Pues bien, en el programa No somos nadie han dejado claro que la cifra es sumamente escandalosa.

“Mediaset y Alessandro Lequio han llegado a un acuerdo tras rescindir el contrato de manera drástica y abrupta”, dice. “El acuerdo al que llegaron es una cifra escandalosa que podría elevarse hasta los 700.000 €”, han comentado en este espacio. El italiano habría acudido a una abogada para hacer presión y poner sobre la mesa una posible multa a la cadena que les hizo pensar que quizás sería mejor darle una indemnización generosa para que quedara contento.

Decisión fulminante de Telecinco, Alessandro Lequio despedido | Telecinco

Malestar en Telecinco cuando se supo cuánto dinero pagaron a Alessandro Lequio

Se adelantaron al juicio y llegaron a un acuerdo extrajudicial a nivel económico, pues. El despido está basado en unas cartas y unos documentos judiciales en los cuales se diría que habría ejercido violencia durante el matrimonio con Antonia: “Este no es un despido improcedente porque llevas unas gafas amarillas y no me gustan”, ha recordado María Patiño desde su programa.

Que le hayan pagado 700.000 € cuando lo están despidiendo por haber maltratado, presuntamente, a su esposa ha escandalizado a mucha gente. Ante esto, hay “un malestar descomunal” entre las personas de la cadena que han sabido que le han dado esta cantidad de dinero: «Me dicen que ojalá les den ese dinero a ellos, que se van mañana mismo», aseguran desde el programa de Ten.

Por ahora, Alessandro Lequio continúa relegando a un discreto segundo plano todo lo relacionado con su imagen y ha optado por guardar silencio. Aunque, cabe destacar un detalle que no ha pasado desapercibido y es que a través de su cuenta personal de Instagram ha ido compartiendo pequeñas píldoras de su esfera personal, reflexiones y recuerdos.