La despedida de Alessandro Lequio en Telecinco ha sido una de las grandes noticias de las últimas semanas. El colaborador televisivo llevaba más de dos décadas formando parte de los programas de Mediaset, el más reciente el magazín Vamos a ver. La noticia, sin embargo, llegaba después de la reciente entrevista de su exesposa, Antonia Dell’Atte en El País, en la que recordaba los presuntos malos tratos que habría sufrido durante el matrimonio con el italiano y que ya denunció en el año 1991. No era la primera vez que se hablaba del tema, pero la publicación de la entrevista habría sido el detonante para que la cadena de televisión, la productora del programa -creada por Xelo Montesinos y presidida por Ana Rosa Quintana– y los abogados de Lequio llegaran a un acuerdo para rescindir su contrato. Ahora, ha sido su esposa quien ha roto el silencio en una entrevista donde defiende a capa y espada a su marido después de casi treinta años juntos y una hija en común.

María Palacios se sincera sobre su marido

«La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel”, explicaba la exmodelo Antonia Dell’Atte hace unas semanas en la entrevista con el citado diario. Unas declaraciones muy potentes que han vuelto a poner a Lequio bajo el ojo de la opinión pública y que también habrían provocado la decisión de Telecinco respecto a su colaborador. En todo caso, ha sido el turno de María Palacios, la esposa de Lequio desde hace casi tres décadas, para hablar sobre la relación con el italiano a la vez que lo defiende y niega haber visto nunca «ni un ápice de violencia». En una entrevista extensa en la revista HOLA este miércoles, Palacios se sincera sobre la exposición que ha adquirido el tema y cómo han sido estos años de matrimonio con Lequio. La comunicadora rompe su silencio para contar «su verdad». «Que elija callar no significa que no tenga voz», explica.

María Palacios, la esposa de Alessandro Lequio, revela la verdad de su matrimonio | HOLA

Aunque los abogados de Alessandro llevan toda la parte judicial, Palacios cree que su testimonio «es muy importante» y que después de estar toda la vida juntos, «nunca he vivido ningún ápice de violencia», declara. Incluso se ha atrevido a hablar de las relaciones de su marido, muy sonadas por su brevedad e intensidad. «Yo lo conozco de verdad y sé cómo es realmente. La verdad no debería depender de quién grita más fuerte, sino de quien vive lo que dice. Y yo lo vivo cada día. Cada momento de estos 26 años en los que nunca hubo sombra de violencia». Además, indica que no «habla desde el rencor» y defiende ser una mujer que «nunca ha vivido con miedo dentro de su casa» ni ha sido «víctima ni mucho menos cómplice». «Soy una mujer libre, independiente y muy querida», afirma en la entrevista.

El sufrimiento por la muerte del hijo con Ana Obregón y su despedida de Mediaset

No ha sido el único tema que ha tratado la comunicadora. Alessandro Lequio y Ana Obregón fueron padres de Álex, su hijo en común que murió en el año 2020 a causa de un cáncer. «Ha sufrido y continúa sufriendo por la muerte de su hijo. Me han preguntado muchas veces cómo estaba, pero nunca he querido decir nada porque era la mejor manera de respetar y apoyar». De hecho, preguntada por si sería capaz de poner la mano en el fuego por su marido, Palacios admite que «absolutamente». «Por supuesto que sigo a su lado contra viento y marea» y defiende el papel como padre de su hija Ginevra: «No podría tener mejor padre que Alessandro».

María Palacios rompe el silencio sobre el matrimonio con Alessando Lequio | Europa Press

Uno de los temas más mediáticos que los acompaña actualmente ha sido la despedida de Alessandro en Mediaset. Ha formado parte de programas icónicos de la casa como Crónicas marcianas o El programa de Ana Rosa, por lo tanto, ¿cómo viven este cambio? Palacios expresa que lo afrontan desde «la preocupación y la rabia» e incluso cree que se les ha puesto «en una posición injusta y estigmatizante». Por otro lado, relata que esto también les ha afectado como familia: «Nuestra hija al volver de la escuela ya nos estaba preguntando qué significa la palabra ‘maltratador'», relata. En todo caso, la portada que ha protagonizado esta semana en la revista HOLA también ha levantado cierta polvareda en las redes con algunas críticas por haber defendido a su marido públicamente en un tema tan complicado.