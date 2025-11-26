El comiat d’Alessandro Lequio a Telecinco ha estat una de les grans notícies de les darreres setmanes. El col·laborador televisiu feia més de dues dècades que formava part dels programes de Mediaset, el més recent el magazín Vamos a ver. La notícia, però, arribava després de la recent entrevista de la seva exdona, Antonia Dell’Atte a El País, en què recordava els presumptes maltractaments que hauria patit durant el matrimoni amb l’italià i que ja va denunciar l’any 1991. No era el primer cop que se’n parlava del tema, però la publicació de l’entrevista hauria estat el detonant perquè la cadena de televisió, la productora del programa -creada per Xelo Montesinos i presidida per Ana Rosa Quintana– i els advocats de Lequio arribessin a un acord per rescindir el seu contracte. Ara, ha estat la seva dona qui ha trencat el silenci en una entrevista on defensa a capa i espasa el seu marit després de gairebé trenta anys junts i una filla en comú.
María Palacios se sincera sobre el seu marit
“La primera puntada que em va donar Lequio, estant embarassada, va ser a la tornada de la lluna de mel”, explicava l’exmodel Antonia Dell’Atte fa unes setmanes a l’entrevista amb el citat diari. Unes declaracions molt potents que han tornat a posar Lequio sota l’ull de l’opinió pública i que també haurien provocat la decisió de Telecinco pel que fa al seu col·laborador. En tot cas, ha estat el torn de María Palacios, la dona de Lequio des de fa gairebé tres dècades, per parlar sobre la relació amb l’italià alhora que el defensa i nega haver vist mai “ni un punt de violència”. En una entrevista extensa a la revista HOLA aquest dimecres, Palacios se sincera sobre l’exposició que ha adquirit el tema i com han estat aquests anys de matrimoni amb Lequio. La comunicadora trenca el seu silenci per explicar “la seva veritat”. “Que triï callar no vol dir que no tingui veu”, explica.
Tot i que els advocats d’Alessandro porten tota la part judicial, Palacios creu que el seu testimoni “és molt important” i que després d’estar tota la vida junts, “mai he viscut cap àpex de violència”, declara. Fins i tot s’ha atrevit a parlar de les relacions del seu marit, molt sonades per la seva brevetat i intensitat. “Jo el conec de veritat i sé com és realment. La veritat no hauria de dependre de qui crida més fort, sinó de qui viu el que diu. I jo ho visc cada dia. Cada moment d’aquests 26 anys en què mai va haver-hi ombra de violència”. A més a més, indica que no “parla des del rancor” i defensa ser una dona que “mai ha viscut amb por dins casa seva” ni ha estat “víctima ni molt menys còmplice”. “Soc una dona lliure, independent i molt estimada”, afirma a l’entrevista.
El patiment per la mort del fill amb Ana Obregón i el seu comiat a Mediaset
No ha estat l’únic tema que ha tractat la comunicadora. Alessandro Lequio i Ana Obregón van ser pares d’Álex, el seu fill en comú que va morir l’any 2020 per culpa d’un càncer. “Ha patit i continua patint per la mort del seu fill. M’han preguntat molts cops com estava, però mai he volgut dir res perquè era la millor manera de respectar i donar suport”. De fet, preguntada per si seria capaç de posar la mà al foc pel seu marit, Palacios admet que “absolutament”. “Per descomptat que segueixo al seu costat contra vent i marea” i defensa el paper com a pare de la seva filla Ginevra: “No podria tenir millor pare que Alessandro”.
Un dels temes més mediàtics que els acompanya actualment ha estat el comiat d’Alessandro a Mediaset. Ha format part de programes icònics de la casa com Crónicas marcianas o El programa de Ana Rosa, per tant, com viuen aquest canvi? Palacios expressa que ho afronten des de “la preocupació i la ràbia” i fins i tot creu que se’ls ha posat “en una posició injusta i estigmatitzant”. D’altra banda, relata que això també els ha afectat com a familiar: “La nostra filla en tornar de l’escola ja ens estava preguntat què significa la paraula ‘maltractador'”, relata. En tot cas, la portada que ha protagonitzat aquesta setmana a la revista HOLA també ha aixecat certa polseguera a les xarxes amb algunes crítiques per haver defensat el seu marit públicament en un tema tan complicat.