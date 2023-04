Antonia Dell’Atte: “Esclataria la 3a Guerra Mundial si parlo d’Ana Obregón”

Ana Obregón encara no ha tornat a Espanya, una estada a Miami que ha decidit allargar fins que tingui tots els papers en regla de la seva neta. Que estigui lluny no impedeix que continuï parlant-se de la gestació subrogada que ha contractat, un tema que ara afegeix un nou front. Fins ara, Antonia Dell’Atte no havia volgut pronunciar-se; però finalment ha acabat deixant caure una informació bomba a Sálvame. L’ex d’Alessandro Lequio és un personatge molt secundari en tota aquesta història, però té dret a dir la seva perquè ella estava casada amb l’italià quan la va enganyar amb Ana Obregón.

I què ha dit? En el programa d’aquest dimecres, estaven imitant-la quan ella va decidir trucar en directe i felicitar l’imitador perquè considerava que ho estava fent molt bé. Aquesta era clarament l’excusa que necessitava per motivar que li preguntessin què sap sobre la situació de la neta del seu ex. Ha sobtat, primerament, que digués que li està costant molt no pronunciar-se públicament. I és que diu que el motiu pel qual es manté en silenci és perquè, si parla, “esclataria la Tercera Guerra Mundial“. Diu que, “de moment” prefereix ser una espectadora de tot això, “fins que tot es calmi”.

Aquí està deixant una porta oberta a concedir una entrevista més endavant i revelar què li han explicat sobre el procés que haurien dut a terme per poder tenir una filla amb l’ADN d’Álex Lequio després de la seva mort. El que sí que ha dit és que el fill que va tenir amb l’Alessandro, el Clemente, ha parlat amb el pare sobre la seva neboda: “El meu fill sap tota la veritat des que estava a la panxa. Ho sap tot sobre la veritat i també sobre una mentida que s’ha construït al llarg de més de 30 anys”, ha etzibat. Ha deixat tothom amb el dubte sobre què es refereix, però tindria a veure amb els inicis de l’aventura d’Alessandro i Ana Obregón, segurament.

Antonia Dell’Atte entra en directe a Sálvame | Telecinco

Alessandro Lequio deixa clar que no està molt a favor de la gestació subrogada d’Ana Obregón

Alesandro Lequio també ha volgut mantenir-se en silenci sobre el naixement de la seva neta. Considera que no faria cap favor que manifestés públicament què pensa, el que justifica dient que no vol parlar-ne “per respecte” al seu fill mort. Ara bé, això no ha impedit que digui certes frases que evidencien que no està d’acord amb el procés que ha fet Ana Obregón. A El programa de Ana Rosa d’aquest dimecres, el col·laborador ha dit que creu que l’ex no ho ha fet del tot bé en anunciar que la nena és filla d’Álex: “Ella mateixa s’ha posat pedres en el camí i això no ho crec només jo, ho creu tothom. És que és de lògica”. Sembla que fa referència als problemes burocràtics que tindrà a l’hora d’inscriure la nena, una situació complicada que cada vegada rep més opinions.