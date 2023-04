Primeres paraules d’Alessandro Lequio després del naixement de la neta

Alessandro Lequio no havia volgut pronunciar-se sobre el naixement de la filla-neta d’Ana Obregón, una nena que també és neta seva. El tertulià italià és el pare d’Álex, un noi que ha tingut una filla després de mort gràcies a una gestació subrogada que ha gestionat la seva mare. La història és rocambolesca i ha generat milers de comentaris negatius, especialment. Molts volien l’opinió d’Alessandro, qui ha deixat anar unes afirmacions que deixen clar que ell no està del tot a favor.

En la seva reincorporació a la feina, el col·laborador ha dit que no té tots els detalls sobre el procés que ha seguit l’ex. De fet, assegura que no té clar si ha adoptat el seu cognom o no: “Jo crec que Lequio forma part del nom compost“. S’ha mostrat visiblement incòmode i ha insistit en què es troba en una situació delicada perquè no sap molta cosa al respecte: “Aquesta situació, com tot el que està relacionat amb l’Álex, és tremendament trista i complicada. Avui em sento molt pressionat perquè sé que hi ha una gran expectació pel que pugui dir. Sento desil·lusionar-vos perquè no explicaré res. Cadascú porta el dol com pot i com vol”.

Ha assegurat que el que més ràbia li fa és que continuï parlant-se del seu fill tres anys després de la mort: “Quan el meu fill va morir, tots vau ser testimonis que la meva única opció va ser el silenci. No he comentat res ni he ensenyat el que sentia. No he dit ni una paraula i ho continuaré fent així perquè és el que li hagués agradat a ell. Per respecte a ell no comentaré res que l’afecti en cap sentit. Sabeu que soc així i no canviaré. És l’únic que diré. Em produeix tristesa i ràbia que el meu fill sigui protagonista de l’actualitat una altra vegada. Vull que cadascú ho visqui a la seva manera, però jo no puc encendre la televisió i sentir el nom del meu fill perquè em fa mal”.

Alessandro Lequio trenca el seu silenci sobre el naixement de la neta | Telecinco

Aquest és un tema molt complicat per ell, que encara té molt present la mort del seu fill amb només 27 anys: “Vull que tothom sàpiga que visc això en la intimitat més profunda, que no ho vull compartir amb ningú. Els meus amics no em pregunten ni la meva família. Jo demano respecte i respecto també”.

Molts es pregunten quina mena de relació manté amb Ana Obregón des que morís el fill que tenien en comú: “No tenim cap relació. No hi ha res, tot està bé amb pau i amor. Cadascú a la seva. Jo no he dit res i em xoca que hi hagi gent que interpreti els meus silencis. Som una família estupenda i no hi ha cap problema”.

Ana Obregón, enamorada de la seva neta

Ana Obregón, per la seva banda, ha publicat dues fotografies més de la neta. Totalment captivada per ella, l’ha felicitat públicament per haver celebrat les tres setmanes de vida: “Avui fas tres setmanes i ho hem celebrat visitant la teva pediatra així d’elegant. Tot rosa! Estàs sana i amb 4 kg, menges molt i el teu pare des del cel i jo t’estimem infinitament”.

Ana Obregón publica una foto de la filla-neta | Instagram

L’actriu, enamorada de la seva neta | Instagram

En un altre escrit una mica més contundent, l’actriu ha lamentat que continuïn criticant-la: “Tant de bo estiguessis aquí amb nosaltres. Tant de bo el càncer no t’hagués robat el dret a viure i tant de bo perdonis des del cel a aquells que ara neguen el dret a viure de la teva filla”, diu tot dirigint-se al seu fill.