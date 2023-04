Primeras palabras de Alessandro Lequio después del nacimiento de su nieta

Alessandro Lequio no había querido pronunciarse sobre el nacimiento de la hija-nieta de Ana Obregón, una niña que también es nieta suya. El tertuliano italiano es el padre de Álex, un chico que ha tenido una hija después de muerte gracias a una gestación subrogada que ha gestionado su madre. La historia es rocambolesca y ha generado miles de comentarios negativos, especialmente. Muchos querían la opinión de Alessandro, quien ha soltado unas afirmaciones que dejen claro que él no está del todo a favor.

En su reincorporación al trabajo, el colaborador ha dicho que no tiene todos los detalles sobre el proceso que ha seguido su ex. De hecho, asegura que no tiene claro si ha adoptado su apellido o no: «Yo creo que Lequio forma parte del nombre compuesto«. Se ha mostrado visiblemente incómodo y ha insistido en que se encuentra en una situación delicada porque no sabe mucha cosa al respeto: «Esta situación, como todo lo que está relacionado con Álex, es tremendamente triste y complicada. Hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que pueda decir. Siento desilusionaros porque no explicaré nada. Cada uno lleva el luto como puede y como quiere».

Ha asegurado que lo que más rabia le hace es que continúe hablándose de su hijo tres años después de la muerte: «Cuando mi hijo murió, todos fuisteis testigos que mi única opción fue el silencio. No he comentado nada ni he enseñado lo que sentía. No he dicho ni una palabra y lo continuaré haciendo así porque es lo que le hubiera gustado a él. Por respecto a él, no comentaré nada que le afecte en ningún sentido. Sabéis que soy así y no cambiaré. Es lo único que diré. Me produce tristeza y rabia que mi hijo sea protagonista de la actualidad otra vez. Quiero que cada uno lo viva a su manera, pero yo no puedo encender la televisión y oír el nombre de mi hijo porque me hace daño».

Alessandro Lequio rompe su silencio sobre el nacimiento de la nieta | Telecinco

Este es un tema muy complicado por él, que todavía tiene muy presente la muerte de su hijo con solo 27 años: «Quiero que todo el mundo sepa que vivo esto en la intimidad más profunda, que no lo quiero compartir con nadie. Mis amigos no me preguntan ni mi familia. Yo pido respeto y respeto también».

Muchos se preguntan qué tipo de relación mantiene con Ana Obregón desde que muriera el hijo que tenían en común: «No tenemos ninguna relación. No hay nada, todo está bien con paz y amor. Cada cual a lo suyo. Yo no he dicho nada y me choca que haya gente que interprete mis silencios. Somos una familia estupenda y no hay ningún problema».

Ana Obregón, enamorada de su nieta

Ana Obregón, por su parte, ha publicado dos fotografías más de la nieta. Totalmente cautivada por ella, le ha felicitado públicamente por haber celebrado las tres semanas de vida: «Hoy haces tres semanas y lo hemos celebrado visitando tu pediatra así de elegante. ¡Todo al rosa! Estás sana y con 4 kg, eres una glotona y tu padre desde el cielo y yo te queremos infinitamente».

Ana Obregón publica una foto de la hija-nieta | Instagram

La actriz, enamorada de su nieta | Instagram

En otro escrito algo más contundente, la actriz ha lamentado que continúen criticándola: «Ojalá estuvieras aquí con nosotros. Ojalá el cáncer no te hubiera robado el derecho a vivir y ojalá perdones desde el cielo a aquellos que ahora niegan el derecho a vivir de tu hija», dice dirigiéndose a su hijo.