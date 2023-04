Antonia Dell’Atte: «Estallaría la 3.ª Guerra Mundial si hablo de Ana Obregón»

Ana Obregón todavía no ha vuelto a España, una estancia en Miami que ha decidido alargar hasta que tenga todos los papeles en regla de su nieta. Que esté lejos no impide que continúe hablándose de la gestación subrogada que ha contratado, un tema que ahora añade un nuevo frente. Hasta ahora, Antonia Dell’Atte no había querido pronunciarse; pero finalmente ha acabado dejando caer una información bomba a Sálvame . La ex de Alessandro Lequio es un personaje muy secundario en toda esta historia, pero tiene derecho a decir la suya porque ella estaba casada con el italiano cuando la engañó con Ana Obregón.

¿Y qué ha dicho? En el programa de este miércoles, estaban imitándola cuando ella decidió llamar en directo y felicitar al imitador porque consideraba que lo estaba haciendo muy bien. Esta era claramente la excusa que necesitaba para motivar que le preguntaran qué sabe sobre la situación de la nieta de su ex. Ha sorprendido, primeramente, que dijera que le está costando mucho no pronunciarse públicamente. Y es que dice que el motivo por el que se mantiene en silencio es porque, si habla, «estallaría la Tercera Guerra Mundial«. Dice que, «de momento» prefiere ser una espectadora de todo esto, «hasta que todo se calme».

Aquí está dejando una puerta abierta a conceder una entrevista más adelante y revelar qué le han explicado sobre el proceso que habrían llevado a cabo para poder tener una hija con el ADN de Álex Lequio después de su muerte. Lo que sí que ha dicho es que el hijo que tuvo con Alessandro, Clemente, ha hablado con el padre sobre su sobrina: «Mi hijo sabe toda la verdad desde que estaba en la barriga. Lo sabe todo sobre la verdad y también sobre una mentira que se ha construido a lo largo de más de 30 años», ha espetado. Ha dejado todo el mundo con la duda sobre que se refiere, pero tendría que ver con los inicios de la aventura de Alessandro y Ana Obregón, seguramente.

Antonia Dell’Atte entra en directo en Sálvame | Telecinco

