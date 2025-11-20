Se cierra una etapa en Mediaset. Alessandro Lequio y Mediaset se desvinculan después de casi tres décadas en las que el famoso aristócrata italiano ha sido uno de los colaboradores de los programas y las tertulias de Telecinco, según ha anunciado este miércoles el diario El País. La información apunta a que la decisión de rescindir su contrato se deriva de la última entrevista concedida por su exesposa, Antonia Dell’Atte, en el citado diario. En esta entrevista narró los presuntos maltratos que habría sufrido por parte de Lequio cuando estaban casados, a finales de los años 80 y principios de los 90.

Alessandro Lequio, despedido de Telecinco: ¿por qué?

Alessandro Lequio ha sido una de las caras más habituales de los programas de Telecinco, pasando por formatos como Crónicas marcianas, El programa de Ana Rosa y desde hace unos años es uno de los tertulianos del magazín Vamos a ver. Los motivos que exponen desde el citado diario es que la compañía lo ha despedido después de prepararse durante semanas sobre cómo podrían actuar. El abogado de la modelo italiana habría presentado todos los archivos y papeles que demuestran los presuntos maltratos que habría sufrido Antonia y que han formado parte de la actualidad recientemente.

Decisión fulminante de Telecinco_ Alessandro Lequio despedido | Telecinco

A partir de aquí, en una reunión entre ambas partes, la cadena de televisión, los abogados de Antonia y finalmente la productora, se habría llegado a una decisión «100% consensuada». Por lo tanto, parece que su intervención esta semana en Vamos a ver, el magazín matinal que pertenece a la productora Unicorn Content, creada por Xelo Montesinos y presidida por Ana Rosa Quintana -quien a la vez es la madrina de la hija del italiano-, habría sido la última.

La denuncia de Antonia Dell’Atte

Antonia Dell’Atte ya había denunciado públicamente que había sufrido violencia de género por parte de su exmarido, de hecho, lo denunció a través de la justicia en el año 1991 – ella misma retiró posteriormente la denuncia-, y habló de ello en varias entrevistas como en la revista Lecturas y recientemente en el diario El País. Fue el pasado mes de octubre cuando la exmodelo se abrió de nuevo en canal en una entrevista con el citado medio, relatando los episodios de violencia que habría sufrido por parte de Alessandro cuando eran pareja. «La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue al regreso de la luna de miel», explicó en esta conversación hace unas semanas.

Antonia Dell’Atte se pronuncia tras el despido de Alessandro Lequio en Mediaset | Europa Press

La primera reacción de Antonia ha llegado a través del programa No somos nadie, en el que ha celebrado la noticia. «Estoy contentísima, son 38 años», recordó marcando los años que han pasado desde su denuncia judicial. «He perdonado a todos, sé que muchos periodistas tienen que comer y lo respeto. Persigan ahora al maltratador y a los cómplices. Yo debo disfrutar con mi familia, con mi hijo, que siempre me ha apoyado y es mi gran y único amor», ha destacado la italiana. Por ahora, todavía Lequio no se ha pronunciado públicamente tras la noticia, pero Antonia ya puede celebrar «esta victoria de verdad», tal como ha indicado en el programa.