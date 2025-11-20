Es tanca una etapa a Mediaset. Alessandro Lequio i Mediaset es desvinculen després de gairebé tres dècades en què el famós aristòcrata italià ha estat un dels col·laboradors dels programes i les tertúlies de la Telecinco, segons ha anunciat aquest dimecres el diari El País. Les informacions apunten que la decisió per arribar a rescindir el seu contracte es deriven de la darrera entrevista que ha concedit la seva exdona, Antonia Dell’Atte, en el citat diari. En aquesta entrevista va narrar els presumptes maltractaments que hauria patit per part de Lequio quan estaven casats, a finals dels anys 80 i principis dels 90.
Alessandro Lequio, acomiadat de Telecinco: per què?
Alesssandro Lequio ha estat una de les cares més habituals dels programes de Telecinco, passant per formats com Crónicas marcianas, El programa de Ana Rosa i des de fa uns anys és un dels tertulians del magazín Vamos a ver. Els motius que exposen des del citat diari és que la companyia l’ha fet fora després de preparar-se durant setmanes sobre com podrien actuar. L’advocat de la model italiana hauria presentat tots els arxius i papers que demostren els presumptes maltractaments que hauria patit Antonia i que han format part de l’actualitat recentment.
A partir d’aquí, una reunió entre ambdues parts, la cadena de televisió, els advocats d’Antonia i finalment la productora, s’hauria arribat a una decisió “100% consensuada”. Per tant, sembla que la seva intervenció aquesta setmana a Vamos a ver, el magazín matinal que pertany a la productora Unicorn Content, creada per Xelo Montesinos i presidida per Ana Rosa Quintana -qui a la vegada és la padrina de la filla de l’italià-, hauria estat la última.
La denúncia d’Antonia Dell’Atte
Antonia Dell’Atte ja havia denunciat públicament que havia patit violència de gènere per part del seu exmarit, de fet, va denunciar-ho a través de la justícia l’any 1991 – ella mateixa va retirar posteriorment la denúnca-, i va parlar-ne en diverses entrevistes com a la revista Lecturas i recentment al diari El País. Va ser el passat mes d’octubre quan l’exmodel va obrir-se de nou en canal en una entrevista amb el citat mitjà, relatant els episodis de violència que hauria patit per part d’Alessandro quan eren parella. “La primera puntada que em va donar Lequio, estant embarassada, va ser a la tornada de la lluna de mel”, va explicar en aquesta conversa fa unes setmanes.
La primera reacció d’Antonia ha arribat a través del programa No somos nadie, en què ha celebrat la notícia. “Estic contentíssima, són 38 anys”, ha recordat marcant els anys que han passat des de la seva denúncia judicial. “He perdonat a tots, sé que molts periodistes han de menjar i ho respecto. Perseguiu ara el maltractador i els còmplices. Jo he de gaudir amb la meva família, amb el meu fill, que sempre m’ha donat suport i és el meu gran i únic amor”, ha remarcat la italiana. Ara per ara, encara Lequio no s’ha pronunciat públicament després de la notícia, però Antonia ja pot celebrar “aquesta victòria de veritat”, tal com ha indicat al programa.