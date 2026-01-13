Jesús Vázquez presentará el Benidorm Fest de este año, una noticia bomba que dejaba implícita su sorprendente salida de Telecinco después de más de 25 años en la cadena. Lo hemos visto al frente de algunos de sus programas más importantes, pero no ha dudado en dejarlo todo atrás y se ha sincerado al respecto en una entrevista llena de titulares impactantes. La ha concedido al programa de Samanta Villar en Ràdio 4, en la cual ha dejado a todos sorprendidos por las confesiones tan impactantes que ha soltado.

«Me sentía infravalorado y poco usado. Tenía un contrato en exclusiva hasta junio del año pasado y he estado meses sin hacer nada. No entendía por qué, la verdad«, ha lamentado en antena. El presentador gallego asegura que siempre estaba «a disposición«, pero que lo han tenido muchos meses sin hacer nada: «Siempre me estaba deteniendo entre una cosa y la otra. Yo les decía que quería que me hicieran servir y me exprimieran porque quería trabajar…», espeta.

La cuestión es que esta relación se ha acabado y aún no entiende por qué: «Esta etapa ha terminado por algún motivo que se escapa de mi entendimiento porque, insisto, yo siempre estuve a disposición y nunca he dicho que no a ningún proyecto«. Sí que es cierto que fue él quien descolgó el teléfono para decir que no quería continuar así: «Llamé a TVE y todo fue como la seda desde el principio. Todo fue alegría, cariño y ganas de hacer cosas juntos».

Críticas contundentes de Jesús Vázquez contra Telecinco

Jesús Vázquez carga contra Telecinco sin muchos miramientos: «Parece que han perdido un poco el rumbo, pero Mediaset siempre será mi casa de alguna manera«. Y es que no ha desaprovechado la ocasión y ha metido el dedo en la llaga: «Los números cantan cada mañana, deberían plantearse cómo empezar a remontar el problema que tienen ahora mismo porque es grave«.

En la presentación del Benidorm Fest, Jesús Vázquez dejó claro que sentía que era «el momento» de hacer un cambio profesional: «Después de tantos años estando en el mismo lugar… Tengo 60 años y no quería retirarme sin probar la televisión pública, que tampoco estaré hasta los 90 años trabajando».

Jesús Vázquez presentarà el Benidorm Fest d’enguany | Europa Press

¿Por qué cree que el programa matinal de Telecinco con Ana Rosa hace menos audiencia? Su opinión no es de poca importancia: «Me gusta que la televisión de todos sirva para dar información veraz y que, después, cada uno nos formemos nuestra opinión. No necesito que nadie me sermonee ni me diga qué debo pensar«. Parece que Jesús Vázquez no ocultará lo que piensa, ahora que no está ligado a la cadena privada.