Jesús Vázquez ha fichado por TVE, que debe haberle hecho una oferta muy jugosa para haberlo convencido de dejar Telecinco después de dos décadas trabajando allí. El presentador gallego ha llegado a ganar mucho dinero como uno de los presentadores con más caché del país, lo que le ha ayudado a construirse un imperio inmobiliario importantísimo. Ahora bien, él mismo ha reconocido que ha sido el marido quien ha sabido orientarlo a la hora de hacer inversiones.

En la entrevista que ha concedido recientemente a La Revuelta, de hecho, ha dicho que no tiene ni idea de cuántos dineros tiene porque los tiene todos repartidos. Y ahora, el medio digital Vanitatis publica una información sobre el tema que da credibilidad a esta afirmación porque aseguran que su imperio inmobiliario consta de más de 20 propiedades y varios negocios.

El presentador habría creado toda una estructura financiera a través de tres sociedades, por lo que se ve, unas empresas que llegaron a sumar en su momento más de once millones de euros en activos distribuidos en 20 inmuebles que han comprado, vendido, alquilado o reformado.

Jesús Vázquez tiene mucho dinero y aún más pisos | Europa Press

¿Cuántos pisos tiene Jesús Vázquez? Todo un imperio con su marido

El año pasado, sin embargo, desapareció una de las empresas y la segunda transfirió todos los fondos a la tercera de las sociedades que administran al 50% y que está valorada en casi 8 millones de euros. Se sabe que tienen pisos en el paseo de Gracia y en el barrio de Salamanca de Madrid, así que escogen las mejores zonas de ambas ciudades.

¿Entre las últimas adquisiciones que han hecho? Por ejemplo, un piso de 150 metros cuadrados y 1,4 millones de euros que está ubicado en un edificio emblemático de la plaza de España de Madrid. Según la información a la que han tenido acceso, lo han adquirido gracias a la ampliación de capital que hicieron en la empresa que tienen dedicada al alquiler de pisos, así que este será el destino de este inmueble.

El matrimonio tiene varias casas, pero la residencia habitual han confesado que se encuentra en una exclusiva urbanización madrileña. Se trata de un chalet de 343 m² y 500 m² más de parcela, así que debe costar unos cuantos millones. Trabajar en televisión ya se sabe que es muy inestable, pero ciertamente este presentador ha sabido invertir bien y continúa haciéndose de oro.