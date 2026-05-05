Jesús Vázquez ha explicado, por primera vez, que ha tenido problemas con el alcohol durante mucho tiempo. El exitoso presentador se ha visto forzado a afrontar esta situación para evitar que empeorara aún más y lo ha hecho de manera radical. Tanto él como el marido han decidido dejar de consumir bebidas alcohólicas y, para lograrlo, han cambiado de manera radical la forma de relacionarse con los amigos. El gallego lo ha explicado, sorprendentemente, en una rueda de prensa ante los medios en la que debía presentar el nuevo programa que presentará en TVE el día de Eurovisión -cuando, recordemos, la cadena pública no emitirá el festival por el boicot a la participación de Israel-.

Según este testimonio personal que ha hecho público, Jesús Vázquez habría dejado atrás su alcoholismo hace solo cuatro meses: «El pasado diciembre, decidí que dejaría de beber alcohol. Sé que cuesta y quiero decirlo, que esta es una droga que mata a mucha gente y que es peligrosa… lo digo por experiencia. Es la única droga legal que se promociona y que se incita desde los medios de comunicación».

Ahora que ha cumplido los 60 años, quiere dejar atrás esta adicción: «No me sienta bien el alcohol y necesitaba dejarlo». Y este proceso de desintoxicación no ha sido fácil: «Necesité ayuda terapéutica porque es difícil. De hecho, ahora que no bebo me doy cuenta de que no hay ninguna serie o película en la que tarden más de cinco minutos en empezar a beber alguna bebida alcohólica. Siempre están tomando una cerveza, por ejemplo». Todo el tiempo nos bombardean con el alcohol, lamenta, y no ayuda vivir en el país con más bares del mundo: «Parece que no beber cerveza signifique que no eres feliz. Es muy difícil dejarlo, pero cuando das el paso… terminas viviendo una vida maravillosa y disfrutas más de la vida».

Jesús Vázquez habla, por primera vez, de los problemas que ha tenido con el alcohol | Europa Press

Jesús Vázquez y el marido, juntos desde hace más de 25 años

Su vida social ha cambiado radicalmente, dice, ya que ahora son los primeros en irse cuando los demás se quedan tomando una copa después de la comida: «Cuando no bebes, te das cuenta de que nos vemos patéticos cuando ya hemos bebido dos gin-tonics». En casa ya no tienen alcohol porque su marido ha seguido sus pasos para ayudarle: «Esto hace que le quiera aún más«.

Llevan juntos muchos años, más de 25, después de haberse cruzado las miradas en una discoteca que sería el inicio de una relación más que consolidada. Fueron una de las primeras parejas en casarse en 2005 cuando se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Y quién es su amado Roberto? Él no se dedicaba al mundo del espectáculo, ya que es un ingeniero industrial que lo dejaría todo para acabar dedicándose a la gestión de su marido. Ahora luchan juntos contra el hábito de pedir bebidas alcohólicas siempre que van a tomar algo.