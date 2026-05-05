Jesús Vázquez ha explicat, per primera vegada, que ha tingut problemes amb l’alcohol durant molt de temps. L’exitós presentador s’ha vist forçat a afrontar aquesta situació per evitar que empitjorés encara més i ho ha fet de manera radical. Tant ell com el marit han decidit deixar de prendre begudes alcohòliques i, per aconseguir-ho, han canviat de manera radical la manera de relacionar-se amb els amics. El gallec ho ha explicat, sorprenentment, en una roda de premsa davant dels mitjans en la qual havia de presentar el nou programa que presentarà a TVE el dia d’Eurovisió -quan, recordem, la cadena pública no emetrà el festival pel boicot a la participació d’Israel-.
Segons aquest testimoni personal que ha fet públic, Jesús Vázquez hauria deixat enrere el seu alcoholisme fa només quatre mesos: “El desembre passat, vaig decidir que deixaria de beure alcohol. Sé que costa i vull dir-ho, que aquesta és una droga que mata molta gent i que és perillosa… ho dic per experiència. És l’única droga legal que es promociona i que s’incita des dels mitjans de comunicació”.
Ara que ha fet els 60 anys, vol deixar enrere aquesta addició: “No em senta bé l’alcohol i necessitava deixar-lo”. I aquest procés de desintoxicació no ha estat fàcil: “Vaig necessitar ajuda terapèutica perquè és difícil. De fet, ara que no bec m’adono que no hi ha cap sèrie o pel·lícula en la qual triguin més de cinc minuts en començar a beure alguna beguda alcohòlica. Sempre estan prenent una cervesa, per exemple”. Tota l’estona ens bombardegen amb l’alcohol, lamenta, i no ajuda viure en el país amb més bars del món: “Sembla que no beure cervesa signifiqui que no ets feliç. És molt difícil deixar-ho, però quan fas el pas… acabes vivint una vida meravellosa i gaudeixes més de la vida”.
Jesús Vázquez i el marit, junts des de fa més de 25 anys
La seva vida social ha canviat radicalment, diu, ja que ara són els primers a marxar quan els altres es queden prenent una copa després del dinar: “Quan no beus, t’adones que se’ns veu patètics quan ja hem begut dos gintònics”. A casa ja no tenen alcohol perquè el seu marit ha seguit els seus passos per ajudar-lo: “Això fa que l’estimi encara més“.
Fa un munt d’anys que estan junts, més de 25, després d’haver-se creuat les mirades en una discoteca que seria l’inici d’una relació més que consolidada. Van ser una de les primeres parelles a casar-se el 2005 quan va aprovar-se el matrimoni entre persones del mateix sexe. I qui és el seu estimat Roberto? Ell no es dedicava al món de l’espectacle, ja que és un enginyer industrial que ho acabaria deixant tot per acabar dedicant-se a la gestió del seu marit. Ara lluiten junts contra l’hàbit de demanar-se begudes alcohòliques sempre que van a prendre alguna cosa.