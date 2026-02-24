Jesús Vázquez ha protagonitzat el fitxatge més sorprenent d’aquesta temporada televisiva, ja que ningú no s’esperava que deixés Telecinco després de 30 anys per fitxar per una cadena pública com TVE. Aquí, van oferir-li un lloc destacat i la primera feina que li han donat ha estat la de presentador del Benidorm Fest. A Mediaset se sentia “infravalorat i poc aprofitat”, segons les seves pròpies paraules, un moment professional en segon pla amb el que no estava gens còmode.
De fet, en l’última entrevista que ha concedit, reconeix que va arribar a plantejar-se seriosament la seva retirada: “No tenia molta il•lusió ni moltes ganes de seguir. Estava amb un peu fora, pensava que tenia la carrera feta i amb la guardiola plena. Així que… creia que podia marxar”, confessa a El Confi TV. Què va passar? Que just abans de fer el pas, va aparèixer TVE amb una oferta molt sucosa sobre la taula.
“La crisi dels 60” van tenir molt a veure amb aquest estat anímic tan baix, diu, una “crisi existencial autèntica” que hauria arribat en adonar-se que no li queda tant per als 80 anys: “Em va remoure molt per dins pensar que havia fet 60 anys quan jo, per dins, em sentia el mateix que era quan en tenia 30”. Se li va ajuntar aquest nal moment personal amb una situació complicada amb els caps de Telecinco: “Les coses amb Mediaset no estaven en el nostre millor moment i això que hem estat com un gran matrimoni, però les coses ja no flueixen com abans”.
No és un bon moment per a la cadena i ara, des de fora, Jesús Vázquez ja no es talla: “No entenc molt bé quin criteri estan seguint ara perquè estan deixant escapar el talent, no sé quin rumb porten i la gent al carrer em pregunta què els està passant. Doncs ni tan sols jo entenc les decisions que prenen”. La vida li ha canviat molt ara que treballa a TVE. Ja s’ha estrenat al Benidorm Fest i reconeix que està “molt il•lusionat”: “Tinc unes ganes i una alegria, estic feliç de treballar a la pública i em sento feliç per la rebuda que he tingut. TVE és la cadena on estar ara mateix, està molt viva”, ha aplaudit el gallec públicament.
Jesús Vázquez parla de l’homosexualitat i els referents actuals
En el festival de la música, l’hem vist presentar al costat de Javier Ambrossi. El Jesús Vázquez va ser el seu primer referent homosexual, diu, i això l’omple d’orgull: “Jo vaig crèixer sense referents i és una meravella saber que he pogut ajudar les noves generacions perquè és una cosa que portaré sempre al cor”. Ell era només un nen en els últims anys de Franquisme, però recorda com Espanya era un país “molt fosc, sense llibertat, sense drets i sense res”.
La situació ha millorat molt, però ell no es refia: “Que les generacions joves no baixin la guàrdia, que els drets es poden perdre i ho estem veient. El llop està deixant veure les orelles i tot el que hem conquistat es pot perdre”. I és que Jesús Vázquez destaca que hi ha “alguns” als qui els agradaria tornar a empresonar els homosexuals i això no li fa cap mena de gràcia.
Amb tot, una entrevista d’un Jesús Vázquez renovat que afronta amb gran entusiasme aquest nou capítol de la seva vida professional.