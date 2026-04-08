Detectius privades, superintrèpides i molt atrevides per a una època amb un context televisiu dominat per figures masculines. Des de llavors han estat unes quantes les generacions de dones que han estat marcades per Els àngels de Charlie, una sèrie icònica que ha celebrat els seus 50 anys amb una retrobada que ha emocionat els boomers més nostàlgics. Els dissabtes a la tarda tocava sintonitzar TVE per seguir les aventures d’aquesta ficció amb tres dones protagonistes, tot un fenomen que va fer famoses unes Jaclyn Smith i Kate Jackson que compartien cartell amb Farrah Fawcet, qui va ser substituïda per la Cheryl Ladd quan va marxar-hi. Ara, el trio més recent ha protagonitzat una gran festa a Los Angeles en què han recordat els millors moments d’aquell gran èxit que va estrenar l’ABC el setembre del 1976.
A Associated Press expliquen que han estat rebudes amb una “gran ovació”, de la mateixa manera que comparteixen algunes de les anècdotes de la nit. Per exemple, quan Jaclyn Smith ha destacat que era plenament conscient que aquella sèrie seria “diferent, especial i única” perquè col·locava les dones en una posició mai vista: “Ja no havíem de ser rescatades, vam ajudar a obrir un forat en el sostre de vidre i vam transmetre el missatge que les dones són igual de capaces i intel·ligents“. Una altra anècdota? Que Cheryl Ladd va presentar-se amb una samarreta de la seva antecessora el primer dia de rodatge: “Sabia que no podria reemplaçar a Farrah, així que vaig riure’m de mi mateixa”.
Han passat molts anys des que les conegués el gran públic, quan eren actrius joves i sense massa experiència. En aquestes cinc dècades han viscut d’aquell gran èxit, però no tot ha estat de color rosa. De fet, en aquesta retrobada han confessat que han hagut de batallar contra el càncer que va fer-les perdre Farrah Fawcett. La Cheryl, per exemple, ha aprofitat per parlar de la seva malaltia per primera vegada: “Ha estat un camí llarg i difícil“.
Les operacions estètiques de les protagonistes de Els àngels de Charlie
Les tres actrius, ídols d’infantesa, han reaparegut en un acte d’homenatge que no serà l’últim perquè n’hi ha un altre previst a Nova York per als pròxims dies. De moment, d’aquesta retrobada s’ha parlat del que han estat explicant però també del canvi físic que han experimentat. Sí que han passat molts anys, ja que van començar en aquesta ficció quan tenien vint-i-llargs anys… ara bé, són les operacions estètiques que s’han fet les que han cridat més l’atenció.
Amb els cabells tenyits, més pòmuls, menys arrugues… unes intèrprets irreconeixibles que demostren que s’han deixat captivar per la màgia del bisturí. Totes tres han rebut comentaris negatius per aquest tema, especialment Kate Jackson que ha aparegut amb els ulls tan summament estirats que li donen un aire estrany. A Instagram, són moltes les crítiques que poden llegir-se en aquest sentit: “Sembla que li hagin fet alguna cosa als ulls“, “El front el té massa estirat i està rara”, “Em sap greu, però està horrible sobretot al costat de les altres dues”, “El meu primer pensament és que sembla un alien“, “M’agrada com a actriu, però el cirurgià estètic no ha fet una bona feina amb els seus ulls”, “El cirurgià de Kate necessita que li treguin la llicència i l’arrestin” o “Què ha passat als ulls de la Kate? Sembla xinesa” només són alguns exemples.
Les altres també han estat criticades pel mateix motiu, ja que creuen que sembla que estiguin “duent màscares” o que “només” hi vegin cirurgia plàstica en aquest foto: “La cirurgia plàtica ha arruïnat les seves cares precioses”, han lamentat. Tot, en una retrobada en la que prefereixen quedar-se amb la nostàlgia d’una sèrie de gran èxit.