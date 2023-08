Sandra Barneda treu a la llum quina operació estètica s’ha fet

Sandra Barneda ha fet una passa endavant i ha reconegut que forma part del grup de famoses que han passat per quiròfan per sotmetre’s a algun retoc estètic. La presentadora barcelonina hauria decidit canviar una part del seu cos fa un temps, ja que no li agradava com era i considerava que una operació podria arreglar aquesta imperfecció.

De què es tracta? Ella mateixa ho ha explicat en el programa que presenta a Telecinco, Así es la vida, l’espai que substitueix Sálvame durant l’estiu. Diu que, per herència familiar, tenia la part de les ulleres i les bosses dels ulls molt marcada. Sempre se li veia la zona de sota dels ulls molt fosca, el que va voler deixar enrere amb una cirurgia estètica.

Prendre aquesta decisió no va ser fàcil per a ella, però, ja que confessa que li feia pànic el fet d’haver d’entrar a quiròfan i ser anestesiada: “Tenia moltíssima por perquè em fa pànic entrar a quiròfan. Ara bé, la meva experiència va ser espectacular. Sempre és important fer-se aquesta mena de retocs sota l’assessoria de bons metges”.

Ho va fer i està encantada amb el resultat: “Doncs tu saps que em vaig treure les bosses i les ulleres”. Una informació que ha revelat després que el seu company aplaudís que ella fos “una privilegiada” que no necessités retocar-se res.

Sandra Barneda reconeix que s’ha operat | Telecinco

Sandra Barneda revela quants anys té i deixa tothom bocabadat

Per una altra banda, la presentadora Sandra Barneda ha tret a la llum quants anys té i la gent s’ha quedat bocabadada. El pròxim 4 d’octubre celebrarà el seu 48è aniversari i la gent no es creia que realment fes aquesta edat. Twitter s’ha omplert de comentaris que deixen clar que creien que era més jove, de la mateixa manera que els seus companys també l’han aplaudit per com es manté físicament: “Quina sorpresa! Definitivament, no ho aparentes en absolut“.

Ella mateixa ha dit en alguna ocasió que sempre intenta cuidar la seva alimentació i que fa exercici de manera habitual. Aquests són dos hàbits que l’ajuden a mantenir-se jove, un mode de vida sa que permet que la gent se sorprengui quan ha sabut que a la catalana només li queden dos anys per complir els 50 anys.