Elena i Cristina de Borbó, “distanciades” per culpa de les seves filles

Cristina i Elena de Borbó sempre han presumit de tenir una boníssima relació. Les filles de Joan Carles i Sofia de Grècia han fet pinya en els pitjors moments i han format un equip aparentment indestructible. El seu germà Felip VI no ha estat gaire amable amb elles i les ha allunyat tot el que ha pogut per evitar que els escàndols que protagonitzaven acabessin perjudicant-lo a ell. Ara sembla que aquesta bona sintonia entre elles podria haver-se evaporat, uns problemes que tindrien les seves filles com a culpables.

Irene Urdangarin i Victoria Federica Marichalar han aparegut a la premsa rosa moltes vegades últimament i això no agrada a cap de les seves mares. Històricament, les noies havien estat les netes dels emèrits més discretes, però aquest hermetisme ha quedat enrere. Sobretot, perquè Victoria Federica ha iniciat una faceta d’influencer que podria estar temptant a la seva cosina. Ara que està a punt d’iniciar els seus estudis de Direcció Hotelera a Suïssa, Irene s’estaria plantejant començar a tenir una vida més pública i Cristina no ho vol permetre. L’ex d’Iñaki Urdangarin tindria clar que aquesta idea se l’ha ficat al cap Victoria Federica i és per això que s’hauria enfrontat a Elena.

Des d’Informalia deixen anar una informació bomba: “A Cristina no li agradaria massa aquest apropament d’Irene a la seva cosina Victoria Federica. La seva vida, molt allunyada dels estudis, no seria el que Cristina estaria buscant per acompanyar la seva filla en una edat tan complicada i amb tants canvis”.

Elena i Cristina es queden sense un privilegi reial | Europa Press

Elena i Cristina de Borbó “més distanciades” per culpa de les filles

Els problemes haurien començat durant el viatge d’Irene i Victoria Federica aquest estiu, quan se les hauria vist sopant a diversos restaurants o de concert. Aquesta situació hauria fet que les filles de Joan Carles i Sofia estiguessin “més distanciades“, segons informen fonts properes. Altres amistats de les infantes espanyoles neguen taxativament que s’hagin enfadat per culpa de les filles: “La relació entre les germanes de Felip VI està intacta. El nexe fraternal entre elles és indestructible“, diuen a Vanitatis.

Aquest no és el primer cop que es parla del modus de vida de Victoria Federica. Ja fa temps que es diu que a Felip VI i a la resta de la seva família no els agrada que tingui tanta presència a la premsa i, encara menys, que estigui publicant tantes fotografies i detalls de la seva vida a través del seu perfil d’Instagram. I és que, a través d’aquest aparador, els fans poden saber a quines festes acudeix i quins regals li fan les marques de roba amb les qui col·labora.

Victoria Federica Marichalar va abandonar els estudis per poder centrar-se en aquesta vida online, la qual també li genera molts beneficis perquè rep diners de marques que la contracten com a imatge. Aquesta és una nova manera de fer publicitat, sí, però a la família no els agradaria que només es dediqués a això.

La seva cosina Irene Urdangarin s’ha matriculat a una de les millors universitats de tota Suïssa, el que demostra que no vol seguir exactament el seu camí. Ara bé, els faria por que la noia es deixés captivar per l’estil de vida més relaxat de la seva cosina i acabés abandonant aquesta carrera universitària.

De moment sembla que ha fet cas a la recomanació de la mare i iniciarà el curs escolar com la resta dels seus companys. De moment no vol ser influencer com Victoria Federica, però temps al temps.