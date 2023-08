Elena i Cristina s’han negat a retrobar-se amb la família i se sap per què

Cristina i Elena de Borbó han declinat la invitació de la mare i, finalment, no han acudit a Mallorca. La idea era celebrar una gran retrobada familiar, però cap de les parts implicades tenia ganes de fer el paperot i haurien posat mil excuses per evitar-ho. El desig de Sofia de Grècia no s’ha complert i ara se sap per què, gràcies a la filtració que ha fet una font propera a les germanes de Felip VI.

Monarquía Confidencial assegura que el motiu darrere d’aquesta absència és, simplement, l’orgull. No volien quedar en evidència i haver de fer la pilota al seu germà, així que haurien optat per quedar-se sense vacances a la platja. Mentre Cristina s’ha refugiat a Grècia amb els seus cosins, Elena ha marxat amb les amigues a Santander.

“Elena i Cristina no han anat a Mallorca aquest estiu per orgull”, diuen. Consideren que anar-hi quan marxi el seu germà seria acatar unes condicions de no coincidir a les quals “no estan disposades”. La germana gran hauria estat “molt dràstica” i hauria deixat clar que si el germà no les volia allà quan estava ell, doncs que elles tampoc no hi anirien quan ell marxés.

Felip de Borbó hauria deixat clar que l’incomodava que sortís a la premsa una fotografia de les seves filles amb Froilán i Victoria Federica, ambdós protagonistes de titulars escandalosos de tant en tant. La foto familiar no s’ha produït i això, diuen, és “una victòria” per a l’actual monarca.

Felip de Borbó no volia coincidir amb les germanes a Mallorca | Europa Press

Felip, acompanyat de la mare tots aquests dies de vacances a Mallorca

Amb qui sí que s’ha vist Felip i Letícia ha estat amb Sofia de Grècia. Han passejat per Mallorca, han anat a sopar tots junts i, sorprenentment, també han acudit al cinema amb ella per veure Barbie. Aquesta escapada ha sorprès moltíssim, així com que Elionor aparegués vestida de rosa (com la gran majoria de fans de la pel·lícula) i amb les ungles pintades quan mai no se l’havia vist amb la manicura feta.

La família reial va al cinema a veure Barbie | Europa Press

Una família que intenta fer veure que és mitjanament normal, però que no pot evitar dissimular que tenen problemes -i molt greus- entre ells.