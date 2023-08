Letícia evita la retrobada familiar a Mallorca i decep Sofia de Grècia

Letícia ha aconseguit el seu objectiu, fer fora de Mallorca les cunyades. Sofia de Grècia havia organitzat una gran trobada familiar amb Elena, Cristina i Felip de Borbó juntament amb tots els seus respectius fills. Feia anys que no coincidien a l’illa Balear i ara que la situació semblava haver-se calmat entre els germans, l’emèrita creia que era el moment de signar la pau. Doncs bé, aquest desig no es complirà. Quan tothom donava per fet que el monarca havia acceptat la petició de la mare, finalment han deixat clar que no volen participar-hi i que les germanes no són benvingudes al Palau de Marivent mentre ells siguin allà.

Sofia va ser la primera en arribar i també ha estat la primera en marxar corrents, curiosament només unes hores després de l’arribada de Letícia. Han evitat una primera foto incòmoda i ho han intentat justificar tot assegurant que la dona de Joan Carles havia d’acudir a un acte oficial a Granada en representació de la Corona. Excuses. La qüestió és que estan farts d’intentar dissimular la mala relació que tenen, un mal rotllo familiar que té la reina emèrita molt decebuda. En la recepció tradicional a les autoritats, però, sí que s’hi haurien vist i haurien arribat a mostrar una sintonia descrita com a “molt falsa” en la gran majoria de comentaris que s’han llegit a Twitter.

Diuen des de Lecturas que realment confiava que les coses podien arreglar-se i que aquest estiu es viuria a Mallorca el primer pas de la reconciliació. No ha estat així i Sofia s’hauria endut “una gran decepció” en veure els fills separats una altra vegada. Elena ha estat a Sanxenxo per poder veure el seu pare durant les regates i Cristina ha marxat a Grècia amb els nens: “Sofia és conscient que la seva família està més dividida que mai i que una retrobada és pràcticament impossible avui dia, però sempre els ha donat suport a tots”.

Sofia de Grècia es queda sense retrobada familiar | Europa Press

Des de Vanitatis es confirma que Elena i Cristina no viatjaran a Mallorca mentre estiguin allà Felip, Letícia i les filles; una decisió que haurien pres “a última hora” després d’haver comprat els bitllets i haver llogat un parell de cotxes per moure’s per l’illa. Què ha passat? Com és que han fet marxa enrere en aquesta voluntat d’arreglar les coses i fer pinya durant les vacances d’estiu?

Felip, Letícia i les filles es mostren molt contents i còmplices a Mallorca

Segurament faran l’impossible per evitar que es filtri a la premsa el motiu d’aquest nou problema entre ells, una informació que demostraria que les coses no estaven tan calmades com es deia. Sofia ha fracassat una altra vegada en l’intent d’ajuntar a la família, que continua cadascú per la seva banda després d’anys d’esbroncades i retrets.

Mentrestant, Felip i Letícia han donat la benvinguda a les vacances amb una sessió de fotos amb les filles en què han presumit de somriure i sintonia entre ells.

Letícia, contenta sense la sogra i les cunyades | Europa Press

Primera foto familiar de la família reial a Mallorca | Europa Press

Han deixat clar diverses vegades que van a la seva i que no permetran que les decisions de la resta de la família els generi problemes. La millor solució que han trobat, abans que intentar arreglar les coses, és passar olímpicament d’elles i intentar veure’s el mínim possible. Encertada o no, aquesta decisió està generant un titular rere un altre.