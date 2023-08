Letizia evita el reencuentro familiar en Mallorca y decepciona a Sofía

Letizia ha conseguido su objetivo, echar de Mallorca a las cuñadas. Sofía de Grecia había organizado un gran encuentro familiar con Elena, Cristina y Felipe de Borbón junto con todos sus respectivos hijos. Hacía años que no coincidían en la isla Balear y ahora que la situación parecía haberse calmado entre los hermanos, la emérita creía que era el momento de firmar la paz. Pues bien, este deseo no se cumplirá. Cuando todo el mundo daba por hecho que el monarca había aceptado la petición de su madre, finalmente han dejado claro que no quieren participar y que las hermanas no son bienvenidas al Palacio de Marivent mientras ellos estén allí.

Sofía fue la primera al llegar y también ha sido la primera al irse corriendo, curiosamente solo unas horas después de la llegada de Letizia. Han evitado una foto incómoda y lo han intentado justificar asegurando que la mujer de Juan Carlos tenía que acudir a un acto oficial en Granada en representación de la Corona. Excusas. La cuestión es que están hartos de intentar disimular la mala relación que tienen, un mal rollo familiar que tiene a la reina emérita muy decepcionada. En la recepción a las autoridades, por eso, sí que se han dejado ver juntas y con una aparente sintonía que ha sido calificada de «muy falsa» por la gran mayoría de comentarios que se pueden leer en Twitter.

Dicen desde Lecturas que realmente confiaba que las cosas podían arreglarse y que este verano se viviría en Mallorca el primer paso de la reconciliación. No ha estado así y Sofía se habría llevado «una gran decepción» al ver a sus hijos separados otra vez. Elena ha estado en Sanxenxo para poder ver a su padre durante las regatas y Cristina ha marchado a Grecia con los niños: «Sofía es consciente que su familia está más dividida que nunca y que un reencuentro es prácticamente imposible hoy en día, pero siempre los ha apoyado a todos».

Sofía de Grecia se queda sin reencuentro familiar | Europa Press

Desde Vanitatis se confirma que Elena y Cristina no viajarán a Mallorca mientras estén allí Felipe, Letizia y sus hijas; una decisión que habrían tomado «a última hora» después de haber comprado los billetes y haber alquilado un par de coches para moverse por la isla. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que han dado marcha atrás a esta voluntad de arreglar las cosas y hacer piña durante las vacaciones de verano?

Felipe, Letizia y sus hijas se muestran muy contentos y cómplices en Mallorca

Seguramente harán lo imposible para evitar que se filtre a la prensa el motivo de este nuevo problema entre ellos, una información que demostraría que las cosas no estaban tan calmadas como se decía. Sofía ha fracasado otra vez en el intento de juntar a la familia, que continúa cada uno por su parte después de años de discusiones y reproches.

Mientras tanto, Felipe y Letizia han dado la bienvenida a las vacaciones con una sesión de fotos con las hijas en la que han presumido de sonrisas y sintonía entre ellos.

Letizia, contenta sin la suegra y las cuñadas | Europa Press

Primera foto familiar de la família real en Mallorca | Europa Press

Han dejado claro varias veces que van a lo suyo y que no permitirán que las decisiones del resto de la familia les generen problemas. La mejor solución que han encontrado, antes de que intentar arreglar las cosas, es pasar olímpicamente de ellas e intentar verse el mínimo posible. Acertada o no, esta decisión está generando un titular tras otro.