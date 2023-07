Sofía evita el reencuentro con Letizia y se va corriendo de Mallorca

Sofía de Grecia se ha ido corriendo de Mallorca pocas horas después de que llegara Letizia. Es conocida por todo el mundo la mala relación que existe entre ellas, pero esta fuga ha llamado mucho la atención. Desde la Casa Real se han apresurado a intentar justificar la curiosa ausencia de la emérita justamente cuando tenía que coincidir con su nuera. ¿Cómo? Asegurando que la mujer de Juan Carlos de Borbón se había comprometido a asistir al acto conmemorativo del 30.º cumpleaños de la muerte del rey Balduino de Bélgica, el que tendrá lugar hoy a Granada. Qué casualidad…

Parece que, finalmente, no coincidirá tanto con Felipe, Letizia y las niñas como se creía. De hecho, todavía no se sabe si tiene previsto volver a Mallorca después de este viaje en Andalucía o si optará por volver a Madrid y dejar intimidad a la familia real. No está previsto que acuda a la recepción a las autoridades de las Islas Baleares del próximo 3 de agosto, un acto al que fallará por primera vez si hacemos caso de la agenda real que sale publicada en línea .

Letizia y Sofía hablan en unas fotos muy comentadas | Europa Press

En los últimos años, Letizia y Sofía habían actuado la mar de bien durante las vacaciones en Mallorca. Salían a pasear juntas por mercados artesanales y se las veía cenar en familia a restaurantes del puerto… Este año, parece que no habrá nada de todo esto. Y este mal rollo, en un verano en el que se decía que la emérita había organizado una gran reunión con sus tres hijos. Sorprendía que realmente hubieran aceptado esta foto familiar con Elena y Cristina, una información que ahora se desmiente desde Lecturas . La revista ha podido saber que estos planes no llegarán a llevarse a cabo.

Letizia reaparece en Mallorca radiante y sin su suegra al lado

Letizia, muy feliz por haberse quitado de encima a la suegra, ha aparecido totalmente radiando en la clausura del Atlántica Mallorca Film Festival. El look ha recibido muchísimos aplausos, con un traje de Uterqüe precioso, alpargatas doradas con el bolso a juego y pendientes nuevos.

La Reina, en el Centro Cultural La Misericordia de Palma, para presidir el acto de clausura de la 13ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, #AMFF2023.



➡️https://t.co/K4qsBTcl6H pic.twitter.com/5JVwdyo3Zs — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 30, 2023