Malú ha concedido la primera entrevista después de la ruptura con Albert Rivera, unas declaraciones que revelan qué piensa sobre su carrera musical y su situación personal. La cantante ha vuelto a los escenarios después de encadenar unas cuantas bajas médicas y no puede estar más contenta. El programa Socialité de Telecinco ha emitido parte de la conversación que ha mantenido antes de salir a actuar al Festival Starlite marbellí. ¿La sorpresa? Que se sincere de una manera inusual para ella, siempre celosa de su vida personal.

«Desde la madurez y la perspectiva que tengo hoy, pienso que podría haber hecho otras muchas cosas mejor. Soy como soy y soy quien soy por todos mis grandes errores y mis grandes aciertos a lo largo de mi vida», ha soltado. Aquí hace referencia claramente a la Malú más personal, una mujer que sabe que no siempre ha tomado la mejor decisión.

En este ataque de sinceridad, también reconoce que no ha atravesado una buena época: «Mi gran batalla ha sido la de estar en paz conmigo misma. Aquí te das cuenta que tenías que estar contigo misma, que tenía que respirar y tomar aire porque a mí me estaba destrozando y me estaba comiendo. Necesitaba parar«.

Malú reconoce que también ha vivido momentos bonitos

Se había dicho que Malú podría estar enviando dardos y mensajes envenenados a Albert Rivera en sus conciertos, sobre todo desde que se hiciera viral un gesto con el que parecía que le estaba haciendo la peineta. Eso sí, por sus palabras parece que no guarda mucho rencor: «Mirar hacia atrás es bonito y tienes estos recuerdos y todas las cosas que has hecho, con momentos tan increíbles«.

Malú podría estar enfadada con Albert Rivera | Telecinco

Ahora que se ha separado y ha vuelto al trabajo, no sabe cómo serán los siguientes meses y esto lo agobia un poco: «Siempre da más miedo mirar hacia delante y pensar en el futuro y todo lo que vendrá, en cómo encararlo. Una de las cosas que más vértigo me da es esto, mirar hacia el futuro», dice. Una entrevista que sorprende y que da alas a pensar que podría hablar sobre el tema más adelante.