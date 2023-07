Carlota Corredera se fue de Sálvame poco antes de que el barco se hundiera. La excusa oficial fue que quería probar suerte fuera de televisión con un proyecto propio, aunque pocas cosas se han sabido de ella desde entonces. Sí que es cierto que acaba de estrenar un pódcast, un trabajo que está promocionando con un montón de entrevistas impactantes que le han devuelto a la primera línea mediática. En todas ellas viene a decir el mismo, que mostrarse como feminista tan abiertamente ha tenido consecuencias negativas para ella y que en Telecinco no todo es tan bonito como parece.

De hecho, llega a espetar que actualmente no tiene trabajo en televisión por culpa de su defensa del derecho de las mujeres: «Ahora que soy libre profesionalmente puedo decir que hablar de feminismo me ha costado mi sitio en televisión«. Hay que recordar que fue ella la presentadora del documental de Rocío Carrasco, a quien defendió con mucha insistencia.

¿Por qué despidieron a Carlota Corredera de Sálvame ?

En una entrevista a El País deja caer que su salida de Mediaset no fue demasiado agradable: «Yo sé qué pasó y por qué no estoy allí, pero esto se le tiene que preguntar a la cadena. Quizás soy yo la primera pieza que no encaja en esto que llaman código ético . No sé si se tiene que opinar de política o no, pero sí que tiene que hacerse con perspectiva de género. Rotundamente sí. El entretenimiento tiene la misma responsabilidad social que los Informativos».

En otra conversación, ahora en el ABC , va más allá: «Yo he estado rota en mil trozos por culpa de tener voz propia y de hablar de feminismo. Ahora bien, no me acallarán. Silenciarme en los medios de comunicación es un intento de disciplinar a las mujeres. Este peaje lo denuncio sin victimismo, aunque no lo haya conseguido. He pensado muchas veces qué habría pasado si no hubiera empezado a presentar Sálvame en 2015, momento en el que pasé de ser una persona anónima a una muy conocida. Ahora todo lo que dices y todo lo que haces se convierte al titular, de igual manera que también lo hace si te engordas…», espeta en una crítica sonora a la prensa rosa.

Carlota Corredera carga contra Sálvame després de su despido | Telecinco

Carlota Corredera reconoce que ha necesitado terapia para digerir todo esto

Ahora dice que está mejor, pero que ha atravesado un momento muy duro por culpa de toda esta historia: «He aprendido a digerir la fama gracias a la terapia y a mi entorno. No me puedo arrepentir de una cosa que he escogido voluntariamente. He podido hablar de la violencia de género y de feminismo en horario de máxima audiencia, aunque esto me haya costado mi lugar en Mediaset y en la televisión».