Paz Padilla, más sincera que nunca sobre los problemas en ‘Sálvame’

Paz Padilla fue despedida de Sálvame de malas maneras el año antes de su cancelación. La humorista era una de las presentadoras más queridas del programa, pero sus compañeros estaban hartos de ella y no dudaron en demostrárselo más de una vez. Como era de esperar, muchos han querido saber qué opina del final del programa del corazón. Bluper ha hablado con ella ahora que se ha confirmado su fichaje por Me resbala, un programa familiar y divertido en que coincidirá con otros grandes del humor.

Es consciente que esta aventura profesional también puede salir mal, pero confía tener más suerte ahora: «Si el programa no sale bien, pues no sé qué haremos. ¿Eliminar el formato? A mí siempre me hace falta el humor, no sé vivir sin él. Me parece maravilloso que la cadena quiera ser más familiar y amable, ya que necesitamos que se vuelva a ver la televisión. La gente necesita diversión y entretenimiento porque venimos de una pandemia y una guerra, tenemos que sentar con la familia y es bonito».

Paz Padilla reflexiona sobre el final de Sálvame

No quiere dar mucha importancia al final de Sálvame , pero sí que ha reflexionado: «He trabajado en muchos programas que, por desgracia, ya no están. Como artista sé que todo tiene un principio y un final, así que tienes que disfrutar cuando la cosa va muy bien y tienes que saber cuando irte si ves que la cosa va mal».

«Una vida engloba muchas vidas y, ahora mismo, estoy viviendo un momento maravilloso y no pienso donde estuve ayer porque esto no sirve para nada. Lo que sirve es tener proyectos nuevos, nuevas ilusiones, continuar trabajando. Llegará el día que me tenga que quedar en casa porque no tendré trabajo y será fantástico sentarme en un banco en un jardín o ir con los amigos a tomar cervezas con los amigos sin pensar que tengo que ir a grabar», ha proseguido.

Paz Padilla habla del final de Sálvame | Telecinco

Sobre su despedida del programa, considera que fue un luto: «Siempre intento ser positiva y pensar que las cosas pasan por algo para aprender de todo lo que nos pasa. Hay mucho trabajo y yo lo tenía claro, cuando me pasaba a mí, cuando decía que tenía más trabajos, una empresa y el teatro. Te reinventas y no pasa nada, esta profesión es así«.