Paz Padilla, més sincera que mai sobre els problemes a ‘Sálvame’

Paz Padilla va ser acomiadada de Sálvame de males maneres l’any abans de la seva cancel·lació. L’humorista era una de les presentadores més estimades del programa, però els seus companys estaven farts d’ella i no van dubtar en demostrar-li més d’una vegada. Com era d’esperar, molts han volgut saber què opina del final del programa del cor. Bluper ha parlat amb ella ara que s’ha confirmat el seu fitxatge per Me resbala, un programa familiar i divertit en què coincidirà amb altres grans de l’humor.

És conscient que aquesta aventura professional també pot sortir malament, però confia tenir més sort ara: “Si el programa no surt bé, doncs no sé què farem. Eliminar el format? A mi sempre em fa falta l’humor, no sé viure sense ell. Em sembla meravellós que la cadena vulgui ser més familiar i amable, ja que necessitem que es torni a veure la televisió. La gent necessita diversió i entreteniment perquè venim d’una pandèmia i una guerra, hem de seure amb la família i és maco”.

Paz Padilla reflexiona sobre el final de Sálvame

No vol donar molta importància al final de Sálvame, però sí que n’ha reflexionat: “He treballat en molts programes que, per desgràcia, ja no hi són. Com artista sé que tot té un principi i un final, així que has de gaudir quan la cosa va molt bé i has de saber quan marxar si veus que la cosa va malament”.

“Una vida engloba moltes vides i, ara mateix, estic vivint un moment meravellós i no penso on vaig estar ahir perquè això no serveix per a res. El que serveix és tenir projectes nous, noves il·lusions, continuar treballant. Arribarà el dia que m’hagi de quedar a casa perquè no tindré feina i serà fantàstic seure en un banc en un jardí o anar amb els amics a prendre cerveses amb els amics sense pensar que he d’anar a gravar”, ha prosseguit.

Paz Padilla nega la salutació als companys de Sálvame | Telecinco

Sobre el seu comiat del programa, considera que va ser un dol: “Sempre intento ser positiva i pensar que les coses passen per alguna cosa per aprendre de tot el que ens passa. Hi ha molta feina i jo ho tenia clar, quan em passava a mi, quan deia que tenia més feines, una empresa i el teatre. Et reinventes i no passa res, aquesta professió és així“.

D’aquella època té queixes, és clar. Sorprenentment, ha deixat anar que quan encara treballava a Sálvame pensava que li agradaria fer “una altra Paz Padilla”: “Per què ens hem d’encasellar? Jo canto i ballo en el teatre, tenim la sort que som multidisciplinaris i podem fer de tot”. Ha agraït a la cadena que hagués apostat per ella: “Gràcies a la vida, a Mediaset i al públic que em continua estimant. No fem que sembli més terrible“, ha lamentat.