Així ha estat la boda d’Edurne i David De Gea: el vestit, convidats i fotos

Edurne i David De Gea s’han casat després de dotze anys de relació i una filla en comú. La cantant i el futbolista han escollit Menorca com a escenari d’un enllaç multitudinari -i de tres dies de durada- en què han reunit moltes cares conegudes. La petita Danae, de dos anys, ha tingut un paper destacat, ja que ha estat l’encarregada d’entrar els anells als pares.

Totes les mirades s’han centrat en el vestit de la núvia, com és habitual, que ha escollit un disseny espectacular signat per Elie Saab. D’escot paraula d’honor, tall princesa, d’estampat floral i pedreria també en el llarg vel i la cua de tul d’uns quants metres. El porter, per la seva banda, ha escollit un verd fosc per al seu vestit.

Edurne i David De Gea ja són marit i muller | Instagram

El vestit de la cantant tenia una llarga cua de tul | Instagram

Elie Saab signa aquest model amb escot paraula d’honor | Instagram

Pel que fa a la festa, se sap que van organitzar una preboda en què tothom havia d’anar de blanc. El gran dia, aquest dissabte, van posar a disposició dels convidats unes furgonetes grans que els van recollir de l’hotel que havien reservat per a tots ells. Els van traslladar fins al lloc de la celebració, en què alguns dels convidats van poder fer fotos dels detalls que van anar rebent.

Publiquen fotos de l’interior de la boda d’Edurne i De Gea

És gràcies a això que hem pogut saber que van dur unes bates amb dibuixos de dues de les passions dels nuvis: per a ella, amb la silueta de Hannah Montana, i per a ell, d’un ninja.

A més a més, també han publicat algunes fotos de l’interior del restaurant en què s’ha fet el convit. Tot molt fosc, amb una decoració molt exagerada amb flors i canelobres gegants. Les cadires transparents els van servir per escriure-hi el nom del convidat o, com el cas de Dani Martínez, del nom del seu ídol: Julio Iglesias.

Les bates dels nuvis | Instagram

Les cadires de la festa, amb el nom del convidat | Instagram

Molts famosos entre els convidats a la boda d’Edurne i De Gea

Dani Martínez, Santi Millán i la seva dona Rosa Olucha, Risto Mejide i la nova parella, el cantant Blas Cantó… Han estat uns quants els personatges televisius que treballen amb Edurne i han volgut acudir a la cerimònia.

Dani Martínez també va anar a la boda | Instagram

Santi Millán i la dona, entre els convidats | Instagram

Els nuvis han posat davant de la premsa i els han agraït l’estima dels últims dies. Han reconegut que s’han emocionat molt durant la cerimònia i que tot ha sortit molt bé, el que els tenia molt contents.