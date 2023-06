La ruptura de Risto Mejide i Natalia Almarcha no ha estat fàcil. Només dos dies després de proclamar el seu amor i deixar caure que estaven millor que mai, va sortir a la llum una decisió inesperada que ha comportat molts titulars. La farmacèutica amb qui havia iniciat una relació ha dit públicament que moltes dones li han assegurat que Risto l’ha enganyat en aquests mesos que han estat junts, uns rumors d’infidelitat sobre els quals ell no ha volgut pronunciar-se.

L’únic que ha dit el publicista català és que no parlarà malament d’una noia a qui s’ha estimat molt i que no en parlarà “i no perquè no em faltin ganes o motius“. Ella va abandonar les xarxes socials poc després que l’ex compartís aquest escrit, però finalment ha decidit fer públic el seu perfil d’Instagram i ha dit la seva en un comunicat bomba.

Això és el que ha dit Risto sobre la ruptura | Instagram

Natalia Almarcha dona la seva versió de la ruptura amb Risto Mejide

I què ha dit Natalia? “Des del primer moment he defensat el meu intent d’anonimat, però no veig una altra manera de defensar-me que fent públic el compte per donar visibilitat a aquest missatge. Vull dir que tinc la consciència supertranquil·la perquè des que vam començar a principis de desembre, aquesta és una relació en la qual jo ho he donat tot. Cap tracte dolent cap a aquesta persona, no se’m pot treure des d’aquella data cap conversa fora de to amb cap noi, he hagut d’exposar-me més del que m’hauria agradat, no he buscat cap interès econòmic, he hagut de suportar crítiques molt dures, etc”.

Afirma amb contundència que sempre ha defensat el Risto “fins i tot sense arguments” i que ho continuarà fent: “Ara bé, tampoc puc permetre que tothom em pregunti què he fet per deixar-me tan malament en el text que publica. No m’ho mereixo i menys amb el tracte impecable que he tingut cap a ell. I per respecte tampoc no explicaré res que hagi viscut amb ningú. Podria perfectament fer servir aquest mitjà per donar la meva versió en comptes d’haver de defensar-me i no. I també demano respecte cap a mi per part de la premsa, és il·legal publicar contingut privat d’una persona que tenia el compte del seu Instagram tancat i manipular-ho per crear conflictes”.

Natalia Almarcha dona la seva opinió sobre la ruptura amb Risto | Instagram

Queda clar que la jove no ha acabat gaire contenta, una idea que agafa pes si analitzem l’altre escrit que ha compartit en el seu perfil: “Tristament, vivim en un món en el qual hi ha un important excés d’hipocresia, un món en el qual interessa molt vendre una vida a les xarxes socials i com més discrepi de la realitat, millor. Un món narcisista, un món en el qual busquem el bé propi sense importar-nos les víctimes que deixem pel camí. Un món al qual, gràcies a Déu, no hi pertanyo”.

L’exparella de Risto Mejide respon i parla de la ruptura | Instagram

De moment sembla que cap dels dos no vol fer més declaracions al respecte, però la premsa rosa insistirà ara que se sap que hi ha mala maror entre ells.