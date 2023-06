Risto Mejide i Natalia Almarcha semblava que es trobaven en el millor moment de la seva relació. Es deixaven veure en actes públics, començaven a publicar fotografies junts en els seus perfils d’Instagram… Doncs bé, finalment han decidit trencar només dos dies després que el publicista compartís una fotografia de la farmacèutica abraçada a la filla que té amb Laura Escanes, la petita Roma.

Quines pistes havien donat peu a pensar que havin tallat? En primer lloc, que el presentador hagi deixat de seguir el perfil d’Instagram de la xicota i també el que té amb el seu gos com a protagonista. A més a més, també ha esborrat la fotografia de Natalia amb la nena a la qual ens referíem. Alguns podrien pensar que era un gest per permetre que ella tingués més privacitat, però el tiktoker Abel Planelles ho nega en haver comprovat que la noia hauria començat a acceptar sol·licituds d’amistat sense parar a Instagram ara que tornaria a estar soltera.

Avisen Natalia Almarcha que Risto li hauria estat infidel

Hauria arribat a compartir un story molt cridaner en el qual compartia el missatge que ha rebut d’una noia que l’avisa que Risto li podria haver estat infidel amb diverses noies: “A veure, estic rebent centenars de missatges així. Aquestes coses em fan mal, tant si són veritat com si està manipulat tot el que em passeu, ja no procedeix… Haver-me avisat abans“, ha etzibat en una sonora clatellada cap al seu ex. Poc després d’escriure això, misteriosament el seu perfil d’Instagram ha desaparegut i sembla que l’ha esborrat.

Més pistes de la ruptura de Risto i Natalia | Instagram

Risto Mejide confirma la ruptura amb Natalia Almarcha

Risto ha volgut pronunciar-se sobre la ruptura a través del seu perfil d’Instagram. El presentador ha compartit un escrit en el qual avisa que no el veuran criticar la Natalia públicament: “De qualsevol ruptura sentimental sempre hi haurà, com a mínim, dues versions. La veritat, si és que existís, seria la suma imperfecta de les dues. Jo mai no donaré públicament la meva versió del final d’una relació, ni d’aquesta ni de cap altra. I no perquè em faltin ganes o raons moltes vegades, sinó perquè això seria anar contra una persona que ha estat important a la meva vida“.

Risto Mejide confirma la ruptura | Instagram

“Una dona a qui he estimat, amb qui he conviscut i a qui he donat la benvinguda a la meva vida. Una dona que ha estat amb els meus fills, una dona a qui he anomenat amor. Per això, després de la ruptura, no espereu de mi que entri al drap de cap acusació, insinuació, calúmnia, injúria o simplement dubte raonable. Aquesta persona mereixerà sempre el meu respecte i, per tant, la meva més sincera contenció. Si ella decideix explicar-vos la seva meitat de la nostra història, serà cosa seva. Per això, per ella i pels meus fills, pel que puguin llegir i veure en un futur, guardaré silenci. Si soc valent per estimar també ho soc per callar. I no, qui calla no atorga”, ha afegit.