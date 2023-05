Bomba a TV3: Laura Escanes, presentadora d’un programa nou

Laura Escanes ha donat la sorpresa i serà la nova presentadora de La Travessa de TV3, un reality d’aventures que s’estrenarà la pròxima tardor. Els concursants, organitzats per parelles, hauran de recórrer a peu els Pirineus i superar diverses proves de resistència, habilitat i superació. La notícia ha estat una autèntica bomba, tenint en compte que suposarà el debut de la influencer barcelonina com a presentadora i, a més a més, en català a TV3 quan ella no fa servir aquest idioma habitualment a través de les seves xarxes socials.

El nou programa de TV3 buscarà la parella d’expedicionaris més ràpida per travessar de punta a punta Catalunya. Laura Escanes serà l’encarregada de presentar aquest recorregut, des de la Vall d’Aran fins al Cap de Creus, en què la parella més ràpida aconseguirà emportar-se els 10.000 euros de premi en joc. Diuen que es van presentar als càstings més de mil parelles, entre les quals només vuit han estat seleccionades i podran gaudir d’aquesta experiència dura i extrema.

Ja la tenim aquí, la @LauraEscanes, al capdavant de "La travessa", el nou reality d'aventures de TV3.



A partir de la tardor, s'estrenarà! 🥾🎒🏔️🗺️ #LaTravessaTV3https://t.co/aIMEFMRQDA pic.twitter.com/vj09xrOusP — TV3.cat (@tv3cat) May 19, 2023

Laura Escanes explica com afronta aquesta oportunitat a televisió

La influencer ha donat la notícia en directe al Tot es mou, una intervenció que ha deixat tothom bocabadat. Ella, visiblement nerviosa, s’ha mostrat molt contenta per l’oportunitat: “Estic molt emocionada. Per mi això és totalment nou perquè no ho he fet mai i estic nerviosa… però també confio molt en l’equip que hi ha. Estem formant família i això és supermaco, m’agrada fer coses noves i si és als Pirineus, doncs encara millor. Estem a punt a punt de començar, tots estem amb moltíssimes ganes i el càsting és molt potent”.

Laura Escanes, entrevistada al Tot es mou | TV3

No ha dit si participarà d’alguna prova, però ha deixat caure que podria atrevir-se a posar-se en bona forma amb els companys i concursants d’aquest programa.