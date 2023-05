Bomba en TV3: Laura Escanes, presentadora de un programa nuevo

Laura Escanes ha dado la sorpresa y será la nueva presentadora de La Travessa de TV3, un reality de aventuras que se estrenará el próximo otoño. Los concursantes, organizados por parejas, tendrán que recorrer a pie los Pirineos y superar varias pruebas de resistencia, habilidad y superación. La noticia ha sido una auténtica bomba, teniendo en cuenta que supondrá el debut de la influencer barcelonesa como presentadora y, además, en catalán en TV3 cuando ella no usa este idioma habitualmente a través de sus redes sociales.

El nuevo programa de TV3 buscará la pareja de expedicionarios más rápida para atravesar de punta a punta Cataluña. Laura Escanes será la encargada de presentar este recorrido, desde el Valle de Aran hasta el Cap de Creus, en el que la pareja más rápida conseguirá llevarse los 10.000 euros de premio en juego. Dicen que se presentaron a los castings más de mil parejas, entre las que solo ocho han sido seleccionadas y podrán disfrutar de esta experiencia dura y extrema.

Ja la tenim aquí, la @LauraEscanes, al capdavant de "La travessa", el nou reality d'aventures de TV3.



A partir de la tardor, s'estrenarà! 🥾🎒🏔️🗺️ #LaTravessaTV3https://t.co/aIMEFMRQDA pic.twitter.com/vj09xrOusP — TV3.cat (@tv3cat) May 19, 2023

Laura Escanes explica cómo afronta esta oportunidad n televisión

La influencer ha dado la noticia en directo en el Tot es mou, una intervención que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Ella, visiblemente nerviosa, se ha mostrado muy contenta por la oportunidad: «Estoy muy emocionada. Para mí esto es totalmente nuevo porque no lo he hecho nunca y estoy nerviosa… pero también confío mucho en el equipo que hay. Estamos formando familia y esto es super bonito, me gusta hacer cosas nuevas y si es en los Pirineos, pues aún mejor. Estamos a punto a punto de empezar, todos estamos con muchísimas ganas y el casting es muy potente».

Laura Escanes, entrevistada en el Tot es mou | TV3

No ha dicho si participará de alguna prueba, pero ha dejado caer que podría atreverse a ponerse en buena forma con los compañeros y concursantes de este programa.