Menyspreu al català de la infanta Cristina en la primera visita a TV3: “¡En español!”

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) compleix 40 anys des que, per unanimitat, el Parlament de Catalunya en va aprovar la seva creació. Una de les figures clau del llançament i consolidació dels mitjans públics catalans va ser Joan Granados, director general de la Corporació entre el juny de 1984 i el gener de 1995, convertint-se en el més longeu que ha dirigit la CCMA. Granados ha passat aquest dijous pel Tot es mou, de TV3, per fer un repàs dels seus anys al capdavant de TV3 i Catalunya Ràdio, des de la reacció de Joan Carles de Borbó quan se li comunica , passant pel menyspreu al català de la infanta Cristina en la seva primera visita a les instal·lacions de TV3 i fins a l’opinió de Granados sobre quina és la situació actual de la cadena pública catalana. A TV3, “la política fa por”, ha avisat.

Als seus gairebé 89 anys i sense pèls a la llengua, l’exdirector general de TV3 i Catalunya Ràdio ha revelat detalls i secrets que demostren el rebuig al català i a la creació de mitjans públics catalans que van rebre per part de la Casa Reial. Granados ha tornat aquest dijous a la que va ser casa seva durant una dècada, on va arribar el 1984 després de deixar la direcció general de Biblioteques i Arxius, a petició del que en aquell moment era president de la Generalitat, Jordi Pujol. Ja ho ha avisat només començar l’entrevista amb Helena Melero: “Vinc a explicar coses que no he explicat a ningú”. I no ha defraudat.

L’exdirector general de la CCMA Joan Granados explica al ‘Tot es mou’ anècdotes i secrets de la seva etapa a la CCMA | TV3

Què va dir Joan Carles?

Una de les primeres tasques de Joan Granados va ser la de comunicar a Joan Carles que s’estava impulsant la creació d’una televisió i una ràdio públiques en català. La resposta del rei emèrit va ser, si més no, significativa, ja que evidenciava l’anticatalanisme a la monarquia borbònica que durant segles havien lluitat per fer desaparèixer el català. Quan Granados arriba, li llança la proposta, al que Joan Carles li pregunta com serà aquesta televisió. “En català”, li va concretar. La reacció del rei emèrit va ser començar a donar voltes per la sala i va deixar anar: “Tota en català? I ja l’entendran?”.

“En espanyol!”, l’exigència de la infanta Cristina

Quan ja feia uns anys que estava al capdavant de la Corporació, Joan Granados va proposar al director de TV3 entre 1989 i 1995, Jaume Ferrús, convidar a les instal·lacions de la televisió la infanta Cristina, ja que vivia a Barcelona i feia anys que treballava a La Caixa. Volien demostrar que TV3 era la televisió “mecànicament millor muntada d’Europa”. La infanta accepta la visita i Granados la rep amb un ram de flors. Quan comença a donar-li la benvinguda, ella el talla demanant-li que se li adreci “en espanyol”. L’exdirector de la CCMA li respon, educadament, que “aquí es parla en català”, però torna a ser esbroncat: “Li he dit que en espanyol!”.

A TV3, “la política fa por”

“Hi ha quelcom que la gent nota a TV3: la política fa por”. Així de contundent ha respost Joan Granados a la pregunta de Melero sobre com veu actualment la televisió pública catalana. Abans de finalitzar l’entrevista, l’exdirector de la CCMA ha recordat que “quan hi ha guerra, no es pot simular la pau i, d’una manera o altra, la gent es pensa que estem simulant la pau”.