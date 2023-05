Desprecio al catalán de la infanta Cristina en la primera visita en TV3: «¡En español!»

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) cumple 40 años desde que, por unanimidad, el Parlament de Catalunya aprobó su creación. Una de las figuras clave del lanzamiento y consolidación de los medios públicos catalanes fue Joan Granados, director general de la Corporación entre junio de 1984 y el enero de 1995, convirtiéndose en el más longevo que ha dirigido la CCMA. Granados ha pasado este jueves por el Tot es mou , de TV3, para hacer un repaso de sus años al frente de TV3 y Catalunya Ràdio, desde la reacción de Juan Carlos de Borbón cuando se le comunica esta nueva creación, pasando por el desprecio al catalán de la infanta Cristina en su primera visita a las instalaciones de TV3 y hasta la opinión de Granados sobre cuál es la situación actual de la cadena pública catalana. En TV3, «la política da miedo», ha avisado.

A sus casi 89 años y sin pelos en la lengua, el exdirector general de TV3 y Catalunya Ràdio ha revelado detalles y secretos que demuestran el rechazo al catalán y a la creación de medios públicos catalanes que recibieron por parte de la Casa Real. Granados ha vuelto este jueves a la que fue su casa durante una década, donde llegó el 1984 después de dejar la dirección general de Biblioteques i Arxius, a petición del que en aquel momento era presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Ya lo ha avisado solo empezar la entrevista con Helena Melero: «Vengo a explicar cosas que no he explicado a nadie». Y no ha defraudado.

¿Qué dijo Juan Carlos?

Una de las primeras tareas de Joan Granados fue la de comunicar a Juan Carlos que se estaba impulsando la creación de una televisión y una radio públicas en catalán. La respuesta del rey emérito fue, cuando menos, significativa, puesto que evidenciaba el anticatalanismo en la monarquía borbónica que durante siglos habían luchado para hacer desaparecer el catalán. Cuando Granados llega, le lanza la propuesta, a lo que Juan Carlos le pregunta cómo será esta televisión. «En catalán», le concretó. La reacción del rey emérito fue empezar a dar vueltas por la sala y soltó: «¿Toda en catalán? ¿Y ya lo entenderán?».

«¡En español!», la exigencia de la niña Cristina

Cuando ya hacía unos años que estaba al frente de la Corporación, Joan Granados propuso al director de TV3 entre 1989 y 1995, Jaume Ferrús, invitar a las instalaciones de la televisión la infanta Cristina, ya que vivía en Barcelona y hacía años que trabajaba en La Caixa. Querían demostrar que TV3 era la televisión «mecánicamente mejor montada de Europa». La infanta acepta la visita y Granados la recibe con un ramo de flores. Cuando empieza a darle la bienvenida, ella lo corta pidiéndole que se le dirija «en español». El exdirector de la CCMA le responde, educadamente, que «aquí se habla en catalán», pero vuelve a ser abucheado: «¡Le he dicho que en español!».

En TV3, «la política da miedo»

«Hay algo que la gente nota en TV3: la política da miedo». Así de contundente ha respondido Joan Granados a la pregunta de Melero sobre como ve actualmente la televisión pública catalana. Antes de finalizar la entrevista, el exdirector de la CCMA ha recordado que «cuando hay guerra, no se puede simular la paz y, de una manera u otra, la gente se piensa que estamos simulando la paz».