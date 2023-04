El periodista David Melgarejo ha estat seleccionat com el nou delegat de la CCMA a Madrid. TV3 i Catalunya Ràdio han renovat la delegació dels Serveis Informatius a Madrid amb el qui, fins ara ha estat corresponsal a París. El de Badalona substituirà l’Albert Calatrava, nomenat cap d’Informatius de TV3 fa uns mesos.

Al llarg de les pròximes setmanes, Melgrarejo assumirà la màxima responsabilitat de la delegació de TV3 i Catalunya Ràdio a la capital espanyola després d’un procés de selecció intern que ha dut a terme la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

David Melgarejo, nou delegat de la CCMA a Madrid

Qui és David Melgarejo?

Nascut a Badalona el 1978, David Melgarejo va estudiar Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i ha estat redactor dels Serveis Informatius de TV3 des de fa més de dues dècades. El 2001, més concretament, va començar a treballar en els telenotícies des de l’equip d’edició i també ha treballat com a membre de l’equip en els programes especials de les nits electorals. Seria el 2010 quan passaria a especialitzar-se en informació de tribunals. Ell va ser la cara visible, per exemple, de les informacions de les instruccions del cas del 3% o de la trama Gürtel, tot passant també pel judici per a la consulta del 9N.

El 2020, el van escollir com a corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a París. A la capital francesa ha estat fins fa res, una experiència a l’estranger que ha coincidit amb el final de la pandèmia, els judicis pels atemptats del 2015 i el 2016 o la reelecció del president Macron i l’actual reforma de les pensions i totes les manifestacions que se n’han derivat.

Ara es trasllada a Madrid en una nova etapa en la seva carrera, en la qual passarà a exercir altres funcions amb un càrrec més important de la CCMA.