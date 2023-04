TV3 defensa el gag del Rocío: “És símptoma de qualitat democràtica”

TV3 s’ha pronunciat aquest dimarts davant la polèmica que ha generat un gag del programa Està passant sobre la Verge del Rocío durant aquests últims dies i ha remarcat que “la sàtira és símptoma de qualitat democràtica”. Aquest ha sigut el posicionament de la cadena pública catalana en relació amb la paròdia de l’espai humorístic després de multitud de queixes de diverses entitats i una denúncia de la Fundació Espanyola d’Advocats Cristians. “La cadena ha fet sempre humor sobre tot, i ho continuarà fent. I no vol entrar en declaracions i contradeclaracions”, han afegit fonts del canal televisiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). La denúncia del col·lectiu d’advocats acusa els responsables del programa de fer una “representació escarnidora dels sentiments religiosos, cristianofòbia i andalusofòbia”. El director i presentador del programa, Toni Soler, ha assegurat que no demanarà disculpes al president de la Junta d’Andalusia.

El gag de l’Està Passant es va emetre el 4 d’abril i hi apareixia l’actriu Judit Martín disfressada com a Verge del Rocío, amb un nino que simbolitzava el nen Jesús. Durant l’entrevista, la paròdia va incloure bromes i mofes sobre la vida sexual, la religiositat i l’accent andalús. El polèmic gag es va viralitzar i va encendre les xarxes socials, generant múltiples reaccions de polítics i entitats d’Andalusia.

Queixes i una denúncia

La Federació d’Entitats Culturals Andaluses de Catalunya (FECAC) va denunciar el ‘gag’, mentre que la Junta d’Andalusia va anunciar que presentaria una queixa formal a la Federació d’Organismes o Entitats de Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA). FECAC també ha exigit a Toni Soler que es disculpi públicament per aquest gag, però el presentador ja ha avançat que això no es produirà.

La Conferència Episcopal Tarraconense també s’ha pronunciat sobre el gag. L’església catalana ha expressat aquest dimarts el seu “rebuig” davant la paròdia i considera que “fereix la sensibilitat de moltes persones” i, particularment, “la de tots els creients que, sota aquesta advocació de la Verge Maria, guarden la seva fe i les seves tradicions religioses”.

També s’ha pronunciat sobre la qüestió el president del Govern, Pere Aragonès, que ha mostrat “respecte i consideració” per totes les religions i per les persones que hi creuen. Aragonès ha declinat, però, valorar les represàlies que es demanen contra la televisió pública.