El govern andalús elevarà una queixa formal pel gag de la Verge del Rocío

La polèmica pel gag de TV3 sobre la Verge del Rocío ha arribat fins al punt que la Junta d’Andalusia ha anunciat que presentarà una queixa formal a la Federació d’Organismes o Entitats de Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA). En el programa, la còmica Judit Martín apareixia disfressada de Verge i feia mofa de la religiositat i l’accent andalús. Això ha provocat moltes crítiques, la primera de les quals de la FECAC, la Federació d’Entitats Culturals d’Andalusia a Catalunya. Aquest diumenge, el conseller de Presidència andalús, Antonio Sanz, ha avançat la mesura que prendrà el seu govern per l'”atac” i “afrontament” als andalusos que per a ells suposa el gag.

El govern andalús ha acusat la Generalitat de “dividir” i per això ha pres la decisió de presentar una queixa formal a la Federació d’Organismes o Entitats de Ràdio i Televisió Autonòmics. Aquest dissabte, a més, el president d’Andalusia, Juanma Moreno, va reclamar dissabte que es demanin disculpes per aquest sketch que consideren ofensiu. “És una falta de respecte a Andalusia i a milers d’andalusos i les seves tradicions”, va escriure a Twitter. El director del programa, Toni Soler, s’hi va negar també per Twitter amb una resposta molt contundent: “Et pots esperar assegut”.

L’assessor de Colau va sortir escaldat de Twitter

Un assessor d’Ada Colau també va queixar-se, però va sortir escaldat perquè havia fet una afirmació falsa. L’assessor de Colau es va preguntar si TV3 faria un sketch així sobre elements de la cultura majoritària catalana, el que va despertar la fúria dels usuaris de Twitter. “Si també ho fessin, no hi hauria cap problema. Però almenys jo no ho he vist“, va assegurar. De seguida, el tuit es va omplir de respostes on li adjunten les proves dels gags que s’han fet sobre la cultura catalana. De fet, diversos usuaris responen amb un gag de la mateixa còmica que ha fet mofa de la Verge del Rocío, Judit Martín, disfressada de la Moreneta.