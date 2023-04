El gobierno andaluz elevará una queja formal por el gag de la Virgen de Rocío

La polémica por el gag de TV3 sobre la Virgen del Rocío ha llegado hasta el punto de que la Junta de Andalucía ha anunciado que presentará una queja formal a la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). En el programa, la cómica Judit Martín aparecía disfrazada de Virgen y hacía mofa de la religiosidad y el acento andaluz. Esto ha provocado muchas críticas, la primera de las cuales de la FECAC, la Federación de Entidades Culturales de Andalucía en Cataluña. Este domingo, el consejero de Presidencia andaluz, Antonio Sanz, ha avanzado la medida que tomará su gobierno por el «ataque» y «afrentamiento» a los andaluces que para ellos supone el gag.

El gobierno andaluz ha acusado a la Generalitat de «dividir» y por eso ha tomado la decisión de presentar una queja formal a la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos. Este sábado, además, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, reclamó que se pidan disculpas por este sketch que consideren ofensivo. «Es una falta de respeto a Andalucía y a miles de andaluces y sus tradiciones», escribió en Twitter. El director del programa, Toni Soler, se negó también por Twitter con una respuesta muy contundente: «Te puedes esperar sentado».

El asesor de Colau salió escaldado de Twitter