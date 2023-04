Toni Soler respon amb contundència al president andalús pel gag del Rocío

El ‘gag’ de l’Està passant sobre la Verge del Rocío ha aixecat polseguera fins a tal punt que el mateix president d’Andalusia, Juanma Moreno, ha piulat al respecte. Moreno ha dit que l’humor és “una de les senyes d’identitat de la nostra terra”, però ha advertit que “per tenir gràcia es fa amb respecte i carinyo”. “És una falta de respecte a Andalusia i a milers d’andalusos i les seves tradicions. Espero que per demanar perdó sàpiguen fer-ho millor”, ha resolt. La resposta de Toni Soler no s’ha fet esperar i ha apuntat amb contundència i ironia: “Et pots esperar assegut”.

ets pots esperar assegut. https://t.co/LpzRsPUaIs — TONI SOLER (@soler_toni) April 8, 2023

El president andalús no ha estat l’únic que ha rebut una resposta de Toni Soler. La FECAC, la Federació d’Entitats Culturals Andaluses a Catalunya, ha fet una piulada per denunciar el gag: “La FECAC insta el CAC a què TV3 respecti i restitueixi l’honor de la Verge del Rocío, objecte de mofa en el programa del 4 d’abril, recollint la manera de sentir dels centenars de milers de devots de la Verge del Rocío tant a Andalusia com a Catalunya i altres llocs”. Soler, en aquest cas, ha etzibat: “I aquesta colla, quants comunicats han fet per demanar respecte pels ciutadans de Catalunya i els seus drets?“.

I aquesta colla, quants comunicats han fet per demanar respecte pels ciutats de Catalunya i els seus drets? https://t.co/ustTU5y6nh — TONI SOLER (@soler_toni) April 8, 2023 El tuit on Toni Soler respon a la FECAC amb contundència / Twitter

“El millor resum de tot plegat”

Per últim, Soler ha citat un tuit d’Òscar Andreu que instava a dir “no a donar explicacions tota l’estona als espanyols”. Soler ha afegit: “Crec que és el millor resum de tot plegat”. D’aquesta manera ha tancat la polèmica pel gag on Judit Martín es disfressa de Verge del Rocío i fa mofa de la religiositat i de l’accent andalús. Tota mena de polítics espanyols han reaccionat a l’sketch, però Toni Soler s’ha mostrat implacable.